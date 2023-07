Udvider risikoen for skybrud og torden

NORDJYLLAND:Lørdag midt på eftermiddagen udsendte DMI et risikovarsel om, at Nordjylland søndag kunne blive ramt af skybrud og torden mellem klokken 10 og klokken 21. Det varsel er nu udvidet.

Nu advarer DMI om, at der kan komme komme skybrud og torden helt frem til mandag klokken 10.

Skybrud er når der lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minuter.

Varslet gælder for hele landet - undtagen Bornholm.

I forbindelse med varslet fra lørdag, lød vurderingen, at risikoen for skybrud og torden er størst i Nordjylland.

Men da det er bygevejr, er det umuligt for DMI præcist at pege på de steder, hvor der vil komme både regn, skybrud og torden.

DMI understreger dog, at der er tale om en risikomelding - og ikke et decidereret varsel, hvor vejrprognoserne plejer at holde stik.