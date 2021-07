Udvidet strejke: Flere behandlinger aflyses, supersygehus forsinkes

Sygeplejerskernes strejke bliver snart mere omfattende, og endnu flere behandlinger risikerer at blive udskudt på ubestemt tid. Hvis der ikke findes en forhandlingsløsning, vil yderligere 75 nordjyske sygeplejersker gå i strejke fra 10. august.

- Det nuværende antal har åbenbart ikke været nok til at få arbejdsgiverne tilbage til forhandlingsbordet, og derfor ser vi ikke anden udvej end at optrappe strejken, siger Jytte Wester, der er nordjysk kredsformand i Dansk Sygeplejeråd.

På landsplan er det 702 sygeplejersker, der er udtaget til strejken, og selvom tallet ikke lyder dramatisk, vil det alligevel få store konsekvenser på en række hospitaler.

- Der er en stor overlægning på Aalborg Universitetshospital, fordi patienter ikke kan blive udskrevet. Både personale og patienter er hårdt pressede af situationen. Jeg kan ikke forstå, at arbejdsgiverne og politikerne vil være det bekendt. Allerede nu har strejken store konsekvenser, men alligevel har de ikke vist interesse for at forhandle, siger Jytte Wester.

- Kan det pres få betydning for sygeplejerskernes opbakning til strejken?

- Nej, for vi har fået nok. Det er en fælles strejke, og selvom man stadig arbejder er man også en del af den.

Udvidelsen af strejken kommer til at ramme forskellige steder i Nordjylland. Flere planlagte behandlinger på både Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Vendsyssel vil blive aflyst, og dermed vil puklen af udskudte behandlinger og operationer vokse. Også en del sygeplejersker ansat i administrative funktioner er udtaget til strejke - blandt andet de, der er i gang med at planlægge universitetshospitalets udflytning til det nye supersygehus i Aalborg Øst.