Uffe Elbæk stopper som Alternativets leder

Uffe Elbæk har efter en årrække i spidsen for Alternativet trukket sig som politisk leder for partiet, som han selv har stiftet.

65-årige Uffe Elbæk, der grundlagde Alternativet i 2013, fortsætter dog i Folketinget.

- Jeg har altid sagt, at jeg ikke ville forlade partiet, imens det er i oprørt hav. Og efter nogle bølgeskvulp de sidste par år så er vi nu i roligt vand, meddeler Uffe Elbæk.

- Vi har været med til at forhandle en finanslov i en markant grønnere retning. Vi har kæmpet for en klimalov med 70 procents reduktionsmål, som vi for et år siden var det eneste parti, der havde.

- Vi har et godt samarbejde med regeringen. Vi har evalueret på valgkampen - og valgresultatet. Den nye folketingsgruppe er godt i gang, siger Uffe Elbæk, der også er Alternativets gruppeforperson.

Alternativet strøg ind i Folketinget med ni mandater, da partiet i juni 2015 stillede op til folketingsvalg for første gang.

Siden fulgte en række mindre heldige sager, og opbakningen til Uffe Elbæk og co. faldt.

Ved valget i juni i år måtte partiet nøjes med at få fem mandater.

/ritzau/