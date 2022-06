Uffe Ellemann-Jensen er død

Tidligere formand for Venstre og mangeårig udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var notorisk kendt for sine gyldne citater gennem årene. Her er syv citater, som den nu afdøde Uffe Ellemann-Jensen har stået bag:

Sagt under interne uroligheder i Venstre i 1979:

- Det er bedre at have rene negle end jord mellem ørerne.

Sagt om Maastricht-aftalens forkastelse og Danmarks europamesterskab i fodbold i 1992:

- If you can't join them, beat them.

Sagt om sit ikoniske citat om Maastricht-aftalens forkastelse og Danmarks EM-sejr - et citat, som han ifølge sig selv havde forbedret meget grundigt:

- Skal man improvisere, skal det være godt forberedt

Dagen inden folketingsvalget i 1998 var Uffe Ellemann-Jensen den 10. marts på forsiden af Ekstra Bladet. Her blev han citeret for et citat, han angiveligt aldrig selv har sagt. Alligevel er det et citat, som kom til at forfølge ham, og en forside, som ifølge nogle ligefrem var med til at koste Uffe Ellemann-Jensen valgsejren og statsministerposten:

- Den er hjemme.

Skrevet om Muhammed-tegningerne:

- Min gamle, kloge far sagde engang: Ytringsfrihed er en ret til at skrive og tale, ikke en pligt! Men naturligvis: Ytringsfriheden er i sin natur ubegrænset, og den gælder for alle, også de dumme og provokerende.

Sagt om Jyllands-Posten også i forbindelse med Muhammed-tegningsdebatten i 2008:

- Nu må flæberiet høre op. Nu er jeg træt af at blive svinet til i jeres spalter. Så må I lægge sag an mod mig, hvis I tør.

Sagt om udlændingedebatten i 2013:

- Jeg er opdraget i et frit og liberalt hjem. Jeg har aldrig følt mig truet af andre kulturer, andre kulører eller andre måder at tænke på. Om 30 år vil der være stadig flere kulører i hovedet på de folk, der går rundt på vores gader. Og vi vil selv bevæge os meget mere rundt. Det er også nødvendigt, at vi åbner os, hvis vi stadig vil stå stærkt til den tid.

Sagt om en kommentar fra politisk kommentator Hans Engell i 2021:

- Det er - undskyld mit franske - noget forbandet vrøvl. Der er bestemt også svinebønder og kvægbønder, som går i rene støvler og tøj. Dem finder du nok flest af, så derfor er det noget vrøvl.

Kilder: Altinget, B.T., DR, Ritzau.