Uheld i begge retninger på motorvej

AALBORG:Omkring klokken 16.50 onsdag eftermiddag skete der to trafikuheld med kort tids mellemrum på motorvej E45. Det skete i nærheden af afkørsel 24 syd for Limfjordstunnelen.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Han fortæller, at det første uheld skete i nordgående retning. Kort tid efter skete der så et uheld i sydgående retning.

- Det er formentlig et kigge-uheld. Der er jo meget trafik på det tidspunkt, men det kan godt have været nogle, der lige skulle kigge, siger vagtchefen.

Der var to biler involveret i hvert uheld. En person blev kørt til tjek på Sygehuset, men ingen af de involverede var alvorligt tilskadekomne.

Uheldene førte til kø på motorvejen, men Poul Fastergaard fortæller, at trafikken er begyndt at flyde igen, efter at man fik bugseret de forulykkede biler af vejen.