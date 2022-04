Fem biler i uheld på motorvej: Tre kørt på skadestuen

HAVERSLEV:To personbiler, to varevogne og en lastbil var tirsdag morgen impliceret i et færdselsuheld i nordgående retning på motorvej E45 lidt nord for afkørslen til Haverslev.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Det betød, at nordgående spor var spærret fra cirka klokken 8, hvor Nordjyllands Politi fik anmeldelsen om uheldet. Politiet opfordrede straks folk til at finde alternative veje nordpå, da uheldet gav en del kødannelse på motorvejen.

- Uheldet skyldes faktisk, at der lå dækrester på motorvejen lidt længere nord på i forhold til uheldsstedet. Det gav køkørsel, når bilisterne skulle sænke farten for at komme udenom dækresterne, forklarer Mads Hessellund.

Dækresterne kan stamme fra en bus, der kort efter uheldet havarerede kort før rasteplads Himmerland og måtte holde i nødsporet.

På et tidspunkt overså føreren af en varebil - en 58-årig mand - så, at trafikken kørte meget langsomt. Varebilen ramlede op i en anden varevogn - ligeledes ført af en 58-årig mand. Han kørte så op bag i en personbil, der ramte en lastbil og herefter blev slynget ind i siden på en anden personbil på uheldsstedet.

Specielt de to varevogne og den 46-årige kvindes personbil tog en hel del skade ved uheldet.

Der blev sendt flere ambulancer og politipatruljer til uheldsstedet.

- Tre personer er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital - de to 58-årige førere af varebilerne som traumekørsler, mens den tredje - en 46-årig kvinde, der førte den personbil, som kørte op bag i lastbilen - blev kørt til et tjek for mindre skader. Der er ikke tale om livstruende skader, konstaterer Mads Hessellund.

Fra 9-tiden var det muligt at passere uheldsstedet med lav hastighed.

Der er sket et færdselsuheld i nordgående retning på E45 Nordjyske Motorvej nord for Haverslev. Politi og redning er på stedet. Færdselsuheldet skaber en del kø på motorvejen. Bilister der kører nordgående anbefales at køre fra ved afkørsel 33 og finde alternative ruter. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 26, 2022

Først ved 10.50-tiden kunne Vejdirektoratet oplyse, at oprydningen var overstået, og at begge spor atter var farbare.