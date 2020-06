Uhyggelig sag om deling af nøgenbilleder: Vi skal bekæmpe krænkelseskulturen

I øjeblikket er vi vidne til håndteringen af en af de største sager om digitale sexkrænkelser i Danmark. Sagen har været under efterforskning i flere år. Og den har været - og er stadig - vanskelig for politiet at nå til bunds i.

Op mod 800 danske kvinder har ufrivilligt og uden samtykke være en del af et digitalt katalog, hvori der er blevet delt private billeder og videoer af seksuel karakter.

En af brikkerne i den uhyggelige sag faldt på plads i sidste uge. Her erkendte en 25-årig mand sin rolle, som bestod i, at han havde været med til lave selve indholdsfortegnelsen til kataloget. Han forsynede fortegnelsen over kvindenavne med profilbilleder fra kvindernes facebook-profiler. På tirsdag falder der dom.

Det er blot en lille flig af sagen. Men koblingen mellem de private billeder og kvindernes facebook-profiler siger meget om en eksisterende kultur, der gør, at sådan en sag kan finde sted.

For det er jo ikke ligefrem svært at finde et billede af en nøgen kvindekrop. Jeg tillader mig at gætte på, at når man laver sådan et katalog, er det nok, fordi der er et marked for det. Så hvad er det, der styrer, at nogle åbenbart har behov for at se på den slags? Er det en magtdemonstration? Er det, fordi der er tale om såkaldt almindelige kvinder - som ligeså godt kunne være en nabo eller en kollega - i en verden fuld af billedredigering og manipulation? Man skal bare huske på, at det også ligeså godt kunne være din datter, din søster eller din mor.

Gennem de senere år har man i medierne kunne læse om kvinder, der har været udsat for at få delt nøgenbilleder uden samtykke - og hvordan det er en krænkelse igen og igen, når billederne florerer.

Især den yngre målgruppe stødte også på fænomenet i den norske kult-fiktionsserie Skam, hvor en af hovedpersonerne mod sin vilje havde fået delt nøgenbilleder. Karakteren var under 18 år, da billederne blev taget, så der var tale om børneporno. Slet ikke et ukendt fænomen i den virkelige verden.

Nu står den fremadstormende rapper Tessa frem i en DR-dokumentar, hvor hun fortæller, hvordan hun er bange for, at hendes fortid indhenter hende. Der florerer billeder og videoer af seksuel karakter af hende ude på det uendelige internet, som aldrig glemmer.

Det er positivt, at vi får sagerne frem i lyset og får slået fast en gang for alle, at det aldrig er offerets skyld. Det er vigtigt med stærke rollemodeller, der fortæller om deres oplevelser. Det er vigtigt, at vi får prøvet sagerne ved en retssag. Men vi er langt fra i mål, for det en kultur, der måske har eksisteret altid, men som i en moderne tidsalder har meget mere vidtrækkende konsekvenser. Det er en kultur som vi med alt magt må bekæmpe.