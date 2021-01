Uhyggelig tiltale: 16-årig krænkede drenge seksuelt i omklædningsrum i svømmehal

VENDSYSSEL:En uhyggelig sag begynder tirsdag ved Retten i Hjørring. Her er en blot 16-årig dreng tiltalt for flere seksuelle overgreb og adskillige blufærdighedskrænkelser mod mindreårige drenge i et omklædningsrum i en svømmehal i Vendsyssel.

Drengen er tiltalt for at have begået de mange overgreb i perioden fra januar til august sidste år, hvor han blot var 15 år gammel.

Den 16-årige er tiltalt for voldtægt af to 14-årige drenge ved flere gange gange at have tvunget dem til andet seksuelt forhold en samleje i herrernes omklædning i svømmehallen. Derudover er den 16-årige tiltalt for at have krænket en tredje drengs blufærdighed flere gange.

Den 16-årige er også tiltalt for i 11 tilfælde at have taget hundredvis af billeder med sin mobiltelefon af drenge under 18 år og under 15 år i omklædningsrummet, mens de var delvist afklædte.

Ifølge anklageskriftet er der blevet taget billeder af over 20 drenge.

Og de billeder blev efterfølgende delt via mailadresser og hjemmesider til andre, fremgår det af anklageskriftet. Den 16-årige er tiltalt for at have delt over 1000 billeder 17 gange.

Endelig er den 16-årige også tiltalt for at dele og være i besiddelse af børnepornografisk materiale.

Der er afsat to dage til sagen, og der forventes at falde dom onsdag.