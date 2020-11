Ukuelige Nordjylland: Sådan nød Christian og andre nordjyder den vidunderlige søndag - se billederne

NORDJYLLAND:Det var som om, naturen valgte at forsøde nordjydernes søndag med en overflod af lys, sol og skønne farver, der for en tid kunne fortrænge det store corona-helvede.

Der bor godt 280.000 mennesker i de syv nordjyske kommuner, hvor man de næste fire uger skal holde sig isoleret fra omverdenen. Men mange flere er berørt.

En tur ud i søndagens solskin blev en tiltrængt fornøjelse, der kunne opløfte og oplyse sindet, i en særpræget tid.

6









Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Jeg har aldrig set så mange mennesker omkring havnen som i dag, lyder det fra 73-årige Christian Jensen, der bor få hundrede meter fra havnen i Aså, i Brønderslev Kommune.

- De virkede så tilpasse og nærmest sugede til sig af sol og lys, fortæller han.

Selv tog Christian Jensen en dukkert fra havnen, hvor han er trofast vinterbader gennem mange år.

Efter en uge med et bombardement af alvorlige corona-meldinger, var det en særligt dejlig oplevelse.

6









Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Det var helt fantastisk at hoppe i, med høj sol og krystalklart vand, så forsvinder alle sorger og bekymringer, fortæller Christian Jensen, der tidligt søndag morgen også var ude at fiske fra sin båd, og fangede seks skrubber.

Han er trist over situationen i de nordjyske kommuner, men som pensionist, efter et arbejdsliv som chauffør på betonvirksomheder, forsømmer han ikke noget ved at blive hjemme.

- Men en fødselsdag hos børnene i Aalborg næste weekend, den kommer jeg nok til at undvære. Så må jeg kompensere med en ekstra dukkert, lyder det fra den friske pensionist.

Har du også taget af foto på din søndagsudflugt, så læg det op i kommentarfeltet til denne artikel på NORDJYSKES Facebookside.