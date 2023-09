Ulovlig spuling af asbesttag: Nu skal Arbejdstilsyn forklare sig

Hvorfor vil Arbejdstilsynet ikke bruge borgeres billeder og videooptagelser til at bevise ulovligt udført asbest-arbejde?

Det er det principielle spørgsmål, som Arbejdstilsynet nu skal svare på i en redegørelse til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), skriver Fagbladet 3F.

Spørgsmålet er rejst efter, at en borger filmede ulovlig højtryksspuling af et asbesttag i et villakvarter i Frederikshavn. Det skete 7. august. Arbejdstilsynet var forbi 10. august, men her var arbejdet overstået, og tilsynet fandt derfor ikke efterfølgende grundlag for rejse en straffesag mod firmaet, der heller ikke på forhånd havde anmeldt asbest-arbejde.

Argumentet for at droppe sagen var, at tilsynet ikke ved selvsyn havde set, hvad der foregik.

- Jeg har bedt Arbejdstilsynet om at forklare mig deres praksis i forhold til brug af private videoer og billeder. Herunder at overveje og oplyse konsekvenserne ved eventuelle justeringer heraf, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren til Fagbladet 3F.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen understreger, at regeringen ser meget alvorligt på overtrædelser af asbest-lovgivningen.

Bruger ikke borgeres beviser

Arbejdstilsynet vil lade den nordjyske virksomhed slippe fuldstændig for både bøde og påbud. Selvom virksomheden har spulet et asbesttag med en højtryksrenser, hvilket ellers ifølge tilsynets egen bekendtgørelse er forbudt.

Højtryksrensning af materialer med asbest kan føre til spredning af asbest, som hvert år koster over 300 danskere livet.

Tilsynschef Martin Skåning har oplyst til Fagbladet 3F, at Arbejdstilsynet ikke bruger fotos og videooptagelser fra private som grundlag for at rejse en straffesag for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. For tilsynet har ikke kendskab til de omstændigheder, hvorunder “overtrædelsen og optagelsen er sket”, forklarer han.