Ulovligt at aflive alle mink - nu skal det undersøges, hvad regeringen vidste

NORDJYLLAND:Regeringens ulovlige instruks om at aflive alle mink skal undersøges af en uvildig part.

Det er blevet besluttet af Folketingets udvalg for forretningsorden, der vil lade et særligt udvalg bestemme formen.

Det skriver Karsten Lauritzen, der er Venstres medlem af udvalget, på Twitter.

Udvalget beskæftiger sig blandt andet med ministeransvar og grundloven, som er den lov, regeringen brød.

I sidste uge krævede regeringen, at minkavlerne skulle aflive alle mink, syge og raske, men det har siden vist sig, at lovgrundlaget ikke var på plads.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) har begge beklaget sagen. De har begge sagt, at de ikke var bevidste om, at det ville være ulovligt også at kræve raske mink aflivet.

Fødevareministeriet har allerede iværksat en intern redegørelse af forløbet, som ventes klar i næste uge.

Allerede tirsdag talte flere partier for en uvildig undersøgelse ved siden af redegørelsen. Det var statsministeren åben for.

- Vi indgår selvfølgelig gerne i dialog med Folketingets partier om, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges, sagde Mette Frederiksen tirsdag.

Aflivningen af de op mod 17 millioner mink skyldes, at der er frygt for en mutation af coronavirus. Mutationen kan betyde, at en eventuel vaccine i værste fald kan være mindre effektiv.

Berlingske har onsdag skrevet, at Fødevarestyrelsen, modsat ministeren, var klar over, at en aflivning af samtlige mink i Danmark ville kræve en ændring af loven.

Også Politiken og netmediet Nordtinget, der skriver om Nordjylland, rapporterer, at Fødevarestyrelsen i månedsvis har vidst, at der ikke var hjemmel til det i loven.

/ritzau/