Ulovligt fyrværkeri sender stadig mange på skadestuen: Politiet har brug for tip til at finde det

NORDJYLLAND:Selvom antallet af fyrværkeriulykker med ulovligt fyrværkeri Nordjylland er faldet siden 2002, så sender det ulovlige krudt stadig flere nordjyder på skadestuen hvert år.

Og det er især krysantemumbomber, der er den store synder, som det også var tilfælde ved den tragiske ulykke i 2014/2015, hvor tre personer blev dræbt i to fyrværkeriulykker i Nordjylland.

Det hjemmelavede fyrværkeri er umiddelbart ikke noget, der florerer ret meget - men derimod det kraftige fyrværkeri, som er tilladt for professionelle at bruge, men som kan være farligt i hænderne på lægmand.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Nordjyllands Politi, når der bliver beslaglagt ulovligt fyrværkeri.

- Det er typisk krysantemumbomber og ulovlige kanonslag, vi finder, fortæller politikommissær Casper Jacobsen.

Flere fyrværkeriskader Kilde: Odense Universitetshospital. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Et stort fund indtil videre

I år har Nordjyllands Politi indtil videre lavet et stort beslag af ulovligt fyrværkeri.

Knap to tons ulovligt fyrværkeri - svarende til 260 kg ren krudt - blev beslaglagt på en adresse mellem Hals og Dronninglund. Også her var der tale om fyrværkeri, der kun må bruges af professionelle.

Derudover har der været mindre beslag. 19. december beslaglagde politiet 151 ulovlige kanonslag fra to drenge under 18 år fra en adresse i Hjallerup, og 22. december beslaglage en patrulje syv ulovlige kanonslag fra en 28-årig mand.

Politi har brug for tip

Men selvom der stadig sker mange fyrværkeriulykker med ulovligt fyrværkeri, så er det ikke sådan, at politiet finder det ene krudtlager efter det andet.

- Min fornemmelse er, at vi har et par beslag om året. Og de kommer typisk i ugerne op til nytårsaften, når folk begynder at købe det, fortæller Casper Jacobsen.

Politiet er nemlig meget afhængige af tips fra borgerne, hvis det ulovlige fyrværkeri skal opdages.

- Når vi kører ud og ransager en adresse sker det typisk på baggrund af tip fra borgerne. Derfor vil også meget gerne høre fra folk, der har kendskab til ulovligt fyrværkeri, siger Casper Jacobsen.

Politikommissæren opfordrer til, at man enten kontakter politiet på telefon 114, tipper politiet anonymt på politi.dk.