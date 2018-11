Ulve forsvinder i Danmark - men stadig én ulv i Nordjylland

NORDJYLLAND: Antallet af ulve i Danmark er faldet fra mindst ni ulve til mindst fem. En af de tilbageværende ulve - en hanulv - menes stadig at befinde sig i Nordjylland.

Det konkluderer forskerne bag den nationale overvågning af ulve i Danmark efter et større analyse- og sporingsarbejde.

Ifølge en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet kunne forskerne 1. april i år dokumentere mindst ni forskellige, identificerede ulve i Danmark. Men 30. juni i år var fem af de ulve fortsat tilbage her i landet, mener forskerne.

To af de tidligere ni ulve er med sikkerhed døde: Én skudt og dræbt i Danmark og en anden påkørt og dræbt i Tyskland.

To andre ulve er udvandret til Slesvig-Holsten, hvorfra de næppe er vendt tilbage til Danmark, ifølge rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Om de ulve, der med sikkerhed var tilbage i Danmark i perioden 1. april til 30. juni i år, fremgår: Der er fundet DNA-spor fra fire forskellige ulve i Danmark, alle hvalpe fra et ulvepar i Ulfborg i Vestjylland.

Observationer og DNA-spor viser også, at der er én ulv i Nordjylland. Og det er en enlig hanulv - kaldet GW781m - som fra november sidste år frem til 30. juni i år formodes at have bevæget sig frem og tilbage mellem det nordlige og det sydvestlige Vendsyssel.

Det fremgår af rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Her har den enlige nordjyske ulv bevæget sig rundt i Nordjylland i andet kvartal i år, ifølge rapporten fra forskerne. Grafik: Nationalt Center for Miljø og Energi