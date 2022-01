Ulven fra Aalborg Øst og Svenstrup er en ny hanulv i Danmark

DANMARK:Så er der ulvenyt!

For ifølge Ulveatlas.dk, som er en del af Naturhistorisk Museum i Aarhus, tyder DNA-spor i forbindelse med et husdyrangreb på, at en ny hanulv er indvandret fra Tyskland.

Og et er, at man kan dokumentere, at en ny ulv er indvandret til Danmark. Noget andet at den selvsamme ulv, som stod bag et angreb på får den 2. december 2021 ved Nymindegab syd for Ringkøbing Fjord i Vestjylland, sandsynligvis er den samme, der senere blev spottet i henholdsvis Aalborg Øst og Svenstrup.

Faktum er, at der blev sikret DNA-spor i form af spytprøver fra bidmærker på husdyrene. Ulveatlas.dk skriver, at angrebet, der fandt sted udenfor den vestjyske ulvezone, skete i en hegning, der ikke var ulvesikret. En DNA-analyse har nu bekræftet, at det var en ulv, og at der var tale om en ny hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark.

"Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Hanulven, som har fået kodenavnet GW1894m, er registreret én gang tidligere i forbindelse med fundet af en afføringsprøve den 19. oktober 2020 i Nossentiner Heide-reviret i det sydlige Mecklenburg-Vorpommern, hvor den er født i foråret 2020", skriver Ulveatlas.

Det vides ikke, hvor ulvens nuværende opholdssted er, men man formoder, at den fortsat befinder sig i Danmark.

Ulveatlas mener, at det må betegnes som plausibelt, at det var GW1894m, som på sin vandring op gennem Jylland blev filmet øst for Esbjerg 27. november 2021, og siden er registreret ved udkanten af industriområdet i Aalborg Ø 13. december 2021 og ved Svenstrup 4. januar 2022.