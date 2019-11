Umbrella-sag: Otte nordjyder dømt for at dele sex-video

HJØRRING:Syv unge mænd og en kvinde, alle mellem 18 og 22 år, er idømt betingede fængselsstraffe for at dele børnepornografiske videoer af en 15-årig pige fra Nordsjælland. Dommene blev afsagt ved Retten i Hjørring fredag, oplyser anklager Mette Bendix.

Dommene er en del af den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1000 unge mennesker i hele landet er blevet sigtet for at dele sex-videoer af den unge pige via Facebook og Messenger - uden hendes samtykke. I alt 32 nordjyder er tiltalt i sagen.

De otte nordjyder, som blev dømt fredag, fik straffe på mellem syv og 20 dages betinget fængsel for at dele sex-videoerne.

En enkel tiltalt slap for fængselsstraf, men fik til gengæld en bøde på 2500 kroner for at krænke den 15-åriges blufærdighed - blandt andet ved at efterspørge videoerne. Derudover blev en 18-årig kvinde frifundet for at udbrede videoerne.

De unge har nu 14 dage til at beslutte, om de vil tage imod eller anke dommene.

Der var nedlagt referatforbud ved retssagen - derfor er det ikke muligt videregive de unges egne forklaringer.

Sagerne mod de 22 andre nordjyder, der er tiltalt i Umbrella-komplekset, begynder ved Retten i Aalborg 2. december.