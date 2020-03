Umuligt at skaffe mere plads i nordjyske tog: Overvejer alternative løsninger

NORDJYLLAND:I myldretiden står passagerne tæt i de nordjyske toge. Ifølge anbefalingerne fra statsministeren og øvrige myndigheder, så skal passagerne have mere plads for at undgå corona-smitte, men hvordan det skal ske, har direktør for Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj, svært ved at svare på.

- Vores kapacitet er udnyttet fuldt ud i myldretiden. Vi har ikke ekstra tog stående, som vi bare kan sætte ind, så lige nu har jeg svært ved at se, hvordan vi kan efterleve de retningslinjer, der kom på statsministerens pressemøde, siger Peter Hvilshøj.

-Det her kan vi ikke bare efterleve. Og det vil blive meget svært at styre, eksempelvis, hvor mange der kommer med togene og hvad vi skal gøre, når alle pladser i et tog er optaget, siger han.

Det er specielt trafikken mellem Hjørring og Aalborg i myldretiden, der giver spidsbelastning hos Nordjyske Jernbaner.

- Havde vi tog, der stod og ventede på, at vi kan sætte dem ind i sådan en situation, så ville vi køre med store underskud, da vi slet ikke ville køre med fuld kapacitet, siger Peter Hvilshøj.

Skal koordinere med NT

For at komme til at leve op til anbefalingerne kommer Nordjyske Jernbaner nok til at se på alternative løsninger.

- Lige nu kan jeg ikke se, hvad vi kan gøre, men vi har jo nogle passagerer, der skal frem og tilbage, siger Peter Hvilshøj.

Direktør for Nordjyske Jernbaner, Peter Hvilshøj, fortæller, at det er umuligt at udvide kapaciteten i togene, så alle kan få en siddeplads, og dermed undgå smitterisikoen af corona. Arkivfoto: Claus Søndberg

Inden Nordjyske Jernbaner melder ud, hvad de vil gøre, forventer direktøren at modtage skriftlige retningslinjer fra ministerier eller styrelser.

- Herudover skal vi snakke sammen med NT (Nordjyllands Trafikselskab) om, hvordan vi i fællesskab søger for, at passagererne kan rejse med kollektiv trafik, siger han.

Rykker sammen i bussen

Reaktionen fra NT er kort - og måske ikke korrekt i forhold til corona-anbefalinger.

- Vi rykker sammen i bussen. Nu skal vi lige danne os et overblik over, hvilke retningslinjer der kommer fra de forskellige ministerier, og så ser vi på, hvad vi kan kommunikere ud til vognmænd, passagerer og andre, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg i NT.

Klokken 12 vil NT også holde møde med de øvrige trafikselskaber.

- Vi håber, at vi hurtigst muligt kan melde ud, hvad vi kan gøre, men lige nu skal vi have et overblik og se på, hvad vi kan gøre, siger hun.