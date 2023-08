Gravid kat skudt med haglgevær

Da en rolig, kælen og mørkpelset kat med store klare øjne blev indleveret på Nordjyllands Internat og Pension i midten af marts, var hun trods en ærgerlig situation i lykkelige omstændigheder. En scanning viste nemlig, at der inde i maven på katten, som hedder Mutti, lå fire små killinger.

Den drægtige kat blev sendt i pleje af dyreinternatet, men da Mutti fødte fire velskabte killinger, blev det opdaget, at det ikke kun var en gravid mave, der havde gemt sig under den bløde pels, da hun blev indleveret på internatet. Under huden fandt internatets personale nemlig en kugle, som i en røntgenundersøgelse viste sig at være et hagl fra et luftgevær.

- Tænk en stress og smerte hun har været udsat for, mens hun har haft sine killinger i maven, skriver Nordjyllands Internat og Pension i et opslag på Facebook.

Katten Mutti har det i dag fint og venter på at blive adopteret - dog ikke af en hvilken som helst familie. Mutti fortjener nemlig en både kærlig, venlig og omsorgsfuld familie, skriver dyreinternatet.

Faktisk er internatet heller ikke i tvivl om, at Mutti har haft et hjem, inden hun blev indleveret på internatet efter at være blevet fremlyst et utal af gange, men uden mærke eller chip, har det været umuligt at finde frem til hendes ejere.

På røntgenbilledet kunne man se et hagl fra et luftgevær. Foto: Nordjyllands Internat og Pension

I Facebook-opslaget beder internatet folk, der kunne være interesseret i at adoptere Mutti, om at kontakte dem, men da Nordjyske snakker med dem onsdag eftermiddag, er der nyt i sagen - Mutti venter på sin nye familie. Eller det vil sige, at der onsdag eftermiddag er en familie på vej ud til internatet for at hilse på hende. Og hvis det viser sig, at der ikke er tale om et match, er der allerede flere på ventelisten. Derfor har internatet altså ikke brug for flere henvendelser.

Dyreinternatet fortæller også, at alle fire killinger, som Mutti har født, har det godt og allerede er endt hos gode familier.

