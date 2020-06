Undgå de værste fælder: Få gode råd til ferietrafikken her

NORDJYLLAND:Det er sommer, det er sol og det er ferie ... i år tilsat det faktum, at rigtig mange danskere givetvis bliver om ikke helt hjemme i ferien, så bliver hjemme i Danmark. Hvad betyder det for dig, der skal rundt i landsdelen og landet i din ferie? Læs med her og bliv klogere!

Vejdirektoratet har sendt årets prognose for sommertrafikken ud, og egentlig er der ikke så meget nyt under solen. Skolernes sommerferie begynder i morgen, 26. juni, og det betyder risiko for noget mere trafik rundt om Aalborg end på en sædvanlig fredag, når det første store ryk af ferierende bilister på vej mod Nordjyllands herligheder blander sig med fredagens myldretidstrafik.

Ellers er tendensen klar: Det er på lørdagene, at der for alvor bliver kastet grus i maskineriet på vejene, fordi langt de fleste sommerhuse og ferielejligheder har skiftedag lørdag. Så hvis du skal et eller andet på din staycation, så er det nok en god ide at lade være med at planlægge det til en lørdag, hvis det på nogen måde kan undgås.

(Omvendt kan det have den fordel, at de store forlystelser ikke har helt så mange gæster på en lørdag, fordi folk er på vej til og fra sommerlandet og ikke har tid til at opleve; men den gyldne regel er måske ophævet i år, hvor mange forventes at blive hjemme.)

Derudover forventer Vejdirektoratet også, at søndagene generelt vil være mere belastede på grund af ferietrafik til og fra sommerhusområderne, men dog ikke i helt samme grad som lørdag. Den eneste undtagelse er søndag i uge 32, hvor Vejdirektoratet forventer kraftig trafik, når de sidste ferierende skal hjem, inden ungerne skal i skole igen.

Pas på Odsherred hvis du skal til Sjælland

Skiftetrafikken til og fra sommerhusområderne belaster primært vejene fra vest mod øst - altså E20 hen over Sjælland og Fyn til Trekantsområdet, og så selvfølgelig vejene ud til sommerhusområderne.

Det vil lokalt sige Rute 55 fra Aabybro til Blokhus/Løkken og videre mod Hjørring, samt Rute 40 fra Frederikshavn til Skagen. Hvilket der egentlig ikke er noget usædvanligt i, men presset kan blive større i år, hvis mange nordjyder har valgt at blive hjemme i ferien.

Længere nede i landet er det E45 fra grænsen til Aarhus samt Rute 11 fra Esbjerg nordpå mod Varde og Ringkøbing, der kan være belastet af meget skiftetrafik på lørdagene.

Har du planer om at opleve landets hovedstad i år, og agter at lade dig befordre noget af vejen med Molslinjens færger, så skal du væbne dig med tålmodighed, når du kører fra færgen i Odden Færgehavn og fortsætter ad Rute 21 mod Holbæk - og lægge noget ekstra tid til, når du skal hjem igen, for vejen er også tilkørsel fra hovedstadsområdet og Øst- og Midtsjælland til de store sommerhusområder i Odsherred.

Bajer og bom - aldrig om lørdagen!

Hvis en uundværlig del af en sommerferie er en tur til grænselandet for at se får, diger, spegepølser og i øvrigt fylde bilen med øl og slik syd for æ' græns, så er der ét altoverskyggende råd, der gælder. Lad være med at køre en lørdag. Og det var: Lad være med at køre en lørdag. Grænsekontrollen kommer uundgåeligt til at trække lange køer på de store rejsedage, og hvem har lyst til at holde i kø i timevis, mens vingummibjørnene fra Haribo langsomt kager sammen til en stor, festligt udseende mangefarvet gummimasse og børnene og bilens sæder er sorte af den chokolade, der for længst er smeltet?

Går planerne i retning af en bilferie endnu længere sydpå end Harrislee, så langt som rejsevejledningerne rækker, så er det værd at bemærke, at ferien generelt begynder tidligst i de nordlige delstater i Tyskland. I Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westphalen og Schleswig-Holstein er ferien enten allerede begyndt eller også begynder den på mandag.

Bremen, der er en bystat på linje med Hamburg, slår først gækken og ferieøllene løs i midten af juli som undtagelsen, der bekræfter reglen.

Ligesom herhjemme forventes mange tyskere at blive hjemme i ferien, og det kan også forværre trafikken i Tyskland i forhold til et mere normalt år. FDM har udarbejdet en liste over strækninger med risiko for kødannelse, som kan ses her. Man kan også bare lade være med at klikke på linket og konstatere, at alle motorvejsforbindelserne mellem de større byer kommer til at trække kø - sammen med vejene ud til kysterne ved Vadehavet/Nordsøen samt Østersøkysten. I særdeleshed om lørdagen, men også fredag eftermiddag/tidlig aften og søndage.

Til gengæld forudsiger Vejdirektoratet ikke tæt trafik i Herning.

Slap af, I er på ferie

P.S.:Alle disse varsler er selvfølgelig kun det: Varsler på grundlag af statistik og erfaring. Skal du ud at køre langt, så sørg for at orientere dig om den aktuelle trafiksituation enten på trafikken.dk, waze, Google Maps trafiklag eller andre steder, hvor man kan få overblik over den aktuelle trafik samt eventuelle uheld eller vejarbejder, der giver klumper i bilstrømmen.

Og tag tålmodigheden med, når du sætter dig bag rattet. Du er på ferie, og verden går ikke under af, at I kommer en time senere frem end planlagt. Hvis den gør, så kør en time tidligere. Har du 10 kilometer kø eller stangtrafik mod stranden foran dig, så er der alligevel intet, du kan gøre, der får jer hurtigere frem. Til gengæld stiger risikoen for at blive blandet ind i et uheld nogenlunde proportionalt med aggressiv kørestil, blodtryk og puls - og omvendt proportionalt med den afstand, du holder til den forankørende.