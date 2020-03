Undgå katastrofestemning i familien: Sådan skal du tale med dit barn om coronavirus

NORDJYLLAND:- Coronavirus er en krise for vi voksne, det må ikke blive en krise for børnene.

Så enkelt sammenfatter børnepsykolog Margrethe Brun Hansen sine råd til de mange forældre, der lige nu føler sig usikre på, hvordan de forklarer børnene om baggrunden for, at de ikke skal i skole og børnehave de næste uger. Hun opfordrer stærkt til at man bevarer fatningen.

- Børn skal stå tilbage med den følelse, at det her skal vi nok klare, og til sommer når solen skinner, håber vi, at der er fundet en vaccine - og hvis vi holder os hjemme, kan vi undgå, at mange mennesker bliver smittet og alvorligt syge, lyder budskabet fra Margrethe Brun Hansen.

Hun understreger, at det er vigtigt, at børn i forskellige aldre ikke får den samme forklaring om corona-virus hen over middagsbordet.

Læs her hvordan du håndterer situationen, overfor børn i forskellige aldre:

Børnehavebørn, 3-6 år

Børn under tre år forstår ikke hvad det hele handler om, så de skal bare vide, at vi er hjemme og har fri og kan hygge os, lyder det fra Margrethe Brun Hansen.

Fra fireårs-alderen kan børn forstå, at "nu skal vi være hjemme i to uger, fordi der er en sygdom som vi ikke vil smittes med".

- Fortæl dem, at det er ligesom, når man er forkølet og at der er nogle, der kan komme til at smitte een.

Så skal man egentlig bare stoppe der og afvente, hvad børnene spørger om, lyder rådet fra Margrethe Brun Hansen.

Vi skal fortælle dem om virkeligheden, som den er, men uden at dramatisere og blive emotionelle Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog, om snak med de 6-12 årige om corona

Barnet vil måske undre sig over, at hun ikke skal lege med alle de andre henne i børnehaven. Så kan man fortælle, at alle de andre også er hjemme hos deres mor og far, så barnet ikke oplever, at være den eneste, der er udenfor det normale fællesskab.

Som i alle andre krisesituationer opfordrer Margrethe Brun Hansen forældrene til selv at sætte sig grundigt ind i tingene, for at kunne svare børnene på bedste vis.

Hvis barnet f.eks. spørger, om de må få en legekammerat på besøg, så må svaret være, at det skal vi lige undersøge, ”nu ringer jeg og får en snak med Trines mor”. Så må man sikre sig, at legekammeratens familie ikke har rejst i udsatte områder og spørge, om der har været tegn på smitte i forældrenes omgangskreds eller på deres job.

Udendørsleg vil under alle omstændigheder være en god løsning.

- Hvis forældre er i tvivl og tænker, at der kan være en risiko, så undlad at arrangere besøg - eller spørg en læge til råds. Hvis du fravælger, at barnet kan få kammerater på besøg, så lad være med at dramatisere men fortæl barnet, at det kan ikke lade sig gøre lige nu.

- Det vil de flest børn acceptere, og igen - kun hvis de spørger, kan man uddybe med en forklaring om at "vi skal passe på ikke at blive syge".

Mere behøver børn i den alder ikke at vide.

Margrethe Brun Hansen Margrethe Brun Hansen er børnepsykolog og forfatter Har bl.a skrevet bøgerne "De kompetente Forældre" og "Rød Stue Kalder" Står desuden bag en række andre bøger, artikler og foredrag indenfor emner som børnepsykologi, samfundsforhold, familieliv, sorg og krise VIS MERE

Skolebørn, 6-12 år

Fra børn går i 1. klasse er deres hjerne udviklet, så de begynder at kunne forstå flere sammenhænge.

Især fra 8-års-alderen kan man være langt mere konkret i sin snak med barnet, som også ofte vil have set eller hørt brudstykker om situationen på tv eller computer.

- De vil kunne forstå logikken, når vi fortæller dem, at der er en sygdom, der kan gøre en meget syg, siger Margrethe Brun Hansen.

- Fortæl dem at vi ikke ved, hvem der er smittet, men "nu skal vi være hjemme i 14 dage, vi har mad og drikke, og så undgår vi at blive smittet af andre, som måske har rejst i Italien og Kina".

Også for den aldersgruppe gælder, at man skal fornemme, hvad børnene har behov for at vide - og ikke fylde mere på, end de selv ønsker svar på. Det gælder i det hele taget om at undgå at overføre den katastrofestemning, der hersker visse steder, til børnene.

- Vi skal fortælle dem om virkeligheden, som den er, men uden at dramatisere og blive emotionelle.

Undlad at "overinformere" børnene, det kan sætte gang i flere tanker, end børnene egentlig selv har haft, og få dem til at spekulere over scenarier, de ellers ikke har skænket en tanke, lyder det fra børnepsykolog Margrethe Brun Hansen. Arkivfoto: Linda Henriksen, Ritzau/Scanpix

I den alder vil børnene formentlig stille mange spørgsmål om sygdommen.

- Du kan fortælle, at det ligner en influenza, bare værre, og at den kan være særlig hård ved ældre mennesker eller folk der ligger på sygehuset.

- Hvis børnene spørger, om man kan dø af den, så fortæl, at det kan ske i meget sjældne tilfælde.

- Men understreg, at "hvis man er rask og sund så sker der ikke noget - men vi skal ikke besøge oldemor, for så kunne vi komme til at tage smitten med ind til hende".

Og børnene vil elske at indføre ritualer med at vaske hænder eller bruge håndsprit.

- Spørger barnet ”kan du dø af det mor", så må man med vanligt forældreoverskud fortælle, at man simpelthen er så sund og rask, at det ikke kan ske.

Margrethe Brun Hansen råder forældre til ikke at "overinformere" børnene, det kan sætte gang i flere tanker, end børnene egentlig selv har haft, og få dem til at spekulere over scenarier, de ellers ikke har skænket en tanke.

- Men hvis de f.eks har set et billede af en patient i respirator, ja, så fortæl dem, at det er noget man gør for at hjælpe syge mennesker, så de kan blive raske.

Fra 12 år - teenagere

Børn fra 11-12 års-alderen er utroligt vidende, de ser og læser alle vegne, og overfor dem kan man ifølge Margrethe Brun Hansen sagtens udvide perspektivet - og endda benytte lejligheden til at bibringe dem lidt historielæring, for at sætte regeringens tiltag i perspektiv. Fortælle dem, at i al den tid jorden har eksisteret, har der været alvorlige sygdomme.

- Man kan forklare dem, at den spanske syge i 1918 spredtes så forfærdeligt, og kostede mange menneskeliv, fordi man var uvidende og netop ikke sørgede for at holde folk hjemme og lukke skolerne.

-....undgå katastrofestemning i stil med ”det er det værste vi har oplevet siden 2. verdenskrig, i forvejen har vi klimakrise og jorden brænder og nu har vi også fået en pest over landet” Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog

- Så kan de bedre forstå, hvorfor de skal blive hjemme og ikke gå til fester, for at forhindre at de går ud og bliver smittet eller smitter andre. At de skal vaske hænder hyppigt, og kun mødes med kammerater, der ikke har været i nærheden af smittede.

Hvad angår de større børn kan man godt være realistisk og fortælle, at vi ikke skal besøge bedsteforældre f.eks. fordi de er så skrøbelige, at de kan blive alvorligt syge.

- Teenagere er store nok til at kunne rumme følelsen af, at det her er noget vi skal løse sammen - men at det beror på at man retter ind og for en gangs skyld er autoritetstro. At vi gør, som der bliver sagt.

- De skal forstå, at det er på den måde, vi kan sikre, at der er hospitalssenge og respiratorer nok til dem der bliver alvorligt syge.

Margrethe Brun Hansen ser stor værdi i, at unge mennesker får en forståelse for, at vi lever i en verden, hvor der kan opstå farer, og at vi er afhængige af, at alle følger de råd og regler der bliver givet af eksperterne.

...hvis vi lader være med at hamstre, er der nok til alle, så det gør vi ikke i vores lille familie - vi køber det vi har brug for Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog, om snak med teenageren om corona

- Det er rigtig god pædagogik og læring overfor ens store børn at synliggøre, at det ikke er verdens undergang, vi ved hvad vi skal gøre, men for at det kan lykkes, skal vi løfte i flok, og ikke tænke egoistisk.

- Det kan betyde, at vi skal undvære noget, og ikke kan gøre helt som vi plejer, for at andre ikke skal blive syge.

Når hamstringsbølgen allerede er sat ind, er det alletiders anledning til at lære sine børn - og sig selv - om solidaritet i samfundet.

Børn i en søskendeflok kan være nogle drillesyge bisser ved hinanden, og det er vigtigt, at de store ikke begynder at ”drille” små søskende og gøre dem angste, med skrækhistorier om død og sygdom Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog

- Tal med de store børn om at statsminister Mette Frederiksen og alle andre, der styrer landet, har sagt, at der ikke mangler mad. " Der er nogen, der køber meget mere, end de har brug for, det er ikke så pænt. Men hvis vi lader være med at hamstre, er der nok til alle, så det gør vi ikke i vores lille familie - vi køber det, vi har brug for".

- Det er en vigtig læring for alle.

Søskende driller

Netop i familier hvor der er børn i forskellige aldre, er det vigtigt, at de store er med på, at al den viden de har ikke behøver at blive delt med mindre søskende.

- Børn i en søskendeflok kan være nogle bisser ved hinanden, og det er vigtigt, at de store ikke begynder at ”drille” små søskende og gøre dem angste, med skrækhistorier om død og sygdom.

- Det kan man undgå ved at lægge op til en fortrolighed med de 12-13 -årige, "du er så stor nu, at vi kan tage en voksen-snak om det her", men samtidig appellere til dem om at hjælpe, så de små ikke bliver bange. Det kan teenagebørn også vokse af.

Selvom større børn har en bedre forståelse af begivenhederne, er det vigtigt, at man - også overfor dem - sørger for at undgå katastrofestemning i stil med ”det er det værste vi har oplevet siden 2. verdenskrig, i forvejen har vi klimakrise og jorden brænder og nu har vi også fået en pest over landet”. Der har ingen gavn af.

Sådan kan I tilrettelægge dagen

Midt i krisen kan familien på mange måder have gavn af at være samlet hjemme i flere uger og få det bedste ud af situationen. Nogle forældre har allerede givet udtryk for, at de frygter, hvordan de skal få tiden til at gå med deres børn hjemme i to uger.

Måske bliver der endda vejr til at sjippe, hinke og tegne med kridt på fortovet i den første forårssol - dine unger vil elske at se dig genoplive nogle gamle traditioner.

Det kan i virkeligheden blive en god øvelse i, hvordan vi bør kunne fungere som familie. Måske et opgør med forestillingen om at vi "passer" vore egne børn - nej, vi er bare sammen.

For at få struktur på hverdagen er det en god idé, at inddele dagen i faste rutiner. Ellers kan det let ende med to søvndyssende uger foran fjernsynet, med ugidelige, umulige og trætte børn - og voksne.

Et tidsrum hver formiddag kan afsættes til lektielæsning - eller højtlæsning for de små. I kan lege skole, og også børnehavebarnet vil finde det sjovt med små opgaver.

Der skal være faste spisetider til frokost og eftermiddagsfrugt - og daglige ture i haven, til havet eller i skoven med madpakke og varm kakao. Siden fælles forberedelse af aftensmaden.

Find de gamle spil frem fra kælderen, læg kæmpestore puslespil på stuegulvet, genopliv gamle lege - eller begynd forårsgravning af haven, med hjælp af små skovle.

Måske bliver der endda vejr til at sjippe, hinke og tegne med kridt på fortovet i den første forårssol - dine unger vil elske at se dig genoplive nogle gamle traditioner.

Alt sammen kan være med til at overskygge den dystre baggrund for det ufrivillige samvær. Måske lidt banalt, men mange har glemt, hvordan en familie fungerede, dengang mor var hjemmegående og kun få børn gik i daginstitution.

Kys og kram - og hvis sygdom rammer

Som udgangspunkt er der ikke grund til at afvise børn, når de vil kysse, kramme og putte sig ind til hinanden og de voksne, nøjagtig som de plejer. Børn kan blive utrygge, hvis de pludselig oplever at de ikke bliver mødt med trøst og kram, hvis de har behov for det - medmindre der er helt tydelige tegn på sygdom i udbrud.

Hvis et familiemedlem bliver ramt af sygdommen eller sættes i forebyggende karantæne, så er det også her vigtigt at informere barnet på rolig og faktuel vis, ud fra den ny situation.

- Fortæl at ”far er blevet forkølet, og lægen siger, at vi andre skal tage op i sommerhuset, så han ikke smitter os”.

- Lad være med at bruge det frygtelige ord ”karantæne”, fortæl at far skal bo alene et stykke tid, fordi han er syg, han har en masse god mad og slik og vi kan tale med ham i telefonen, lyder rådet fra Margrethe Brun Hansen.

Når sygdommen rammer, kan barnet blive bange og spørge, om han dør af det.

- Fortæl, at far ellers er sund og rask, at lægen siger, han har en skrap influenza, så han ligger og sover og har lidt feber - ligesom da du var syg. om et par uger er han oppe igen”.

Sammenfattende er det vigtigt at voksne bevarer ro og overblik og signalerer overfor børnene, at "alting løser sig".

- Det er ikke for at forklejne alvorligheden, for ja, vi har en krise for vi voksne, men det må ikke blive en krise for børnene, understreger Margrethe Brun Hansen.