Ung kvinde dømt for brandstiftelse: Derfor jublede hun

En 23-årig kvinde var synligt glad og lettet, da retten i Aalborg tirsdag formiddag afsagde dom i en sag om brand i en lejlighed i gågaden i Hobro. Kvinden har været tiltalt efter straffelovens paragraf 181 for at forårsage branden ved tankeløst at kaste en joint i sin eks-kærestes seng.

En enig domsmandsret frifandt kvinden for udvisning af Danmark i seks år, sådan som anklagemyndigheden ellers havde rejst påstand om - og dømte hende efter straffelovens mildeste paragraf om brandstiftelse, 182, uagtsom brandstiftelse, der ikke giver hjemmel til udvisning.

- Jeg skal forstå det rigtigt - jeg bliver ikke udvist? spurgte kvinden, der strålede af glæde, da det gik op for hende at ja, sådan forholdt det sig.

Kvinden har ingen familiemæssige relationer til sit hjemland, Iran, har boet her i landet siden hun var et år gammel og føler sig dansk.

- (Tiltaltes) formål var at ryge jointen, ikke at smide den. At hun handlede, som hun gjorde, var ikke udtryk for en mulig accept af, at der ville opstå ildebrand, sagde dommer Ole Høyer, som samtidig slog fast, at handlingen med sikkerhed var uagtsom.

Kvinden var psykotisk i gerningsøjeblikket og har været varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling, siden hun blev anholdt i forbindelse med branden i lejligheden i Hobros gågade i december 2020.

Hun kunne forlade retten i Aalborg som en fri kvinde. Dommen indebærer, at hun skal modtage ambulant behandling i psykiatrien, og at hun skal være i løbende kontakt med Kriminalforsorgen. "Juhu!" udbrød hun, da dommeren fortalte hende, at hun er løsladt.

