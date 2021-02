Ung kvinde drak sig fuld på Lygten og gav betjent en på lampen

FREDERIKSHAVN:En 23-årig kvinde blev torsdag eftermiddag idømt 40 dages betinget fængsel for at have spyttet og sparket en politibetjent i hovedet.

Episoden fandt sted i september sidste år, hvor en politipatrulje en sen nattetime møder kvinden, der kravler rundt i Søndergade i Frederikshavn.

Politibetjentene tror først, at hun havde været udsat for en forbrydelse, fordi hun ligger på gaden.

Betjentene finder dog ud af, at hun havde været til en privatfest og på værtshuset Lygten, og er svært beruset.

Da betjentene vil hjælpe den unge kvinde hjem, blev hun dog meget aggressiv.

- Hun går nærmest amok og betjentene vælger at lægge hende i håndjern og tilkalder en ambulance, siger Thomas Klingenberg, der er anklager ved Nordjyllands Politi og førte sagen mod kvinden.

En af betjentene tager med ambulancen og allerede her spytter den unge kvinde politibetjenten i hovedet.

Da ambulancen når frem til Sygehuset i Hjørring er kvinden kaldet til ro, og den medfølgende betjent vil til at tage håndjernene af kvinden, da kvinden sparker ud efter ham, og rammer ham på siden af hovedet og på halsen.

Efter følgende blev kvinden kørt til afrusning i detentionen i Aalborg.

Undtagelsesvis slipper hun for fængsel

Den 23-årige kvinde, der ikke tidligere har været straffet, nægtede sig skyldig, fordi hun ikke kunne huske, hvad der var sket den september-nat.

- Men det friholder ikke en for straf, at man drikker sig fuld og ikke kan huske, hvad der er sket, siger Thomas Klingenberg, der i retten ønskede 40 dages fængsel til kvinden.

Det ønske fulgte dommeren.

Normalt i den slags sager er straffen ubetinget, fordi det foregår mod en embedsmand i funktion, men dommeren valgte undtagelsesvis at gøre straffen betinget, så kvinden slipper for at komme i fængsel, hvis hun ikke begår noget lignende i prøvetiden.

- Det er helt ekstraordinært, og begrundelsen var, at kvinden er ung og ustraffet. Men hun bliver stadig dømt, og dette er altså en alvorlig advarsel om, at man ikke bare kan gøre sådan noget - heller ikke i fuldskab, siger Klingenberg.

Den 23-årige kvinde valgte at modtage straffen.