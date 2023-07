Ung mand lå og sov, mens røgen bredte sig

AALBORG:En klassiker kalder indsatsleder Nils Eltzholtz, Nordjyllands Beredskab den opgave, Nordjyllands Beredskab søndag morgen klokken 05.37 blev sendt ud til.

Det var naboer i opgangen på Kastetvej i Aalborg, som slog alarm, da de kunne høre en røgalarm hyle og samtidig lugte røg fra en ung mands lejlighed.

Beredskabet måtte ødelægge døren ind til lejligheden, hvor den unge mand lå og sov så tungt efter en tur i byen, at han ikke kunne bankes op.

Inden han lagde sig til at sove, havde han dog, ifølge indsatslederen, sat mad over på komfuret.

Det gav en vældig os, som satte røgalarmen i gang.

Den unge mand blev rusket op og fik en reprimande fra politiet såvel som en bøde for at overtræde beredskabsloven. Brandfolkene fik slukket for maden på blusset og ellers luftet godt ud, inden man igen satte kursen mod stationen.