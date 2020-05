Ung tøjkæde trykker hårdt på vækst-speederen: Plan om mange flere butikker

AALBORG:Coronakrisen har fået mange virksomheder og butikker til at holde igen med planerne for fremtiden, men sådan er det ikke for den unge Aalborg-tøjkæde Shaping New Tomorrow.

Overfor Jyllands-Postens erhvervssektion Finans afslører ejerne, at de indenfor de næste tre år vil åbne 30 butikker. Det ville de inden coronakrisen, og det vil de stadig.

- Vi tror ikke, at retail er dødt. Men online skal altid fylde mest hos os og gøre os agile og fleksible. Det handler om at udfordre måden, vi traditionelt tænker butikker på og at se ind i nye løsninger, siger Kasper Ulrich, der er medstifter og adm. direktør i Shaping New Tomorrow, til Finans.

Og når han fortæller om kravene til indretningen af en ny butik, så lyder det heller ikke som en tøjbutik i dag.

Blandt andet skal kunderne i prøverummet kunne tilkalde assistance via en knap, som giver ekspedienten besked på et smartwatch, ligesom lys-features skal give mulighed for at se tøjet i dagslys.

Desuden skal det være nemt for kunderne at få sendt varer hjem i stedet for at tage det med i en pose fra butikken.

Skal ikke drive omsætningen

Men selvom Shaping New Tomorrow, har planer om at åbne fysiske butikker, så er det ikke dem, der skal drive tøjkædens omsætning fremover, fortæller Kasper Ulrich til Finans.

En hjørnesten i strategien er nemlig, at salg fra fysiske butikker aldrig må overstige onlinesalg, hvilket gør virksomheden i stand til at gå igennem kriser uden at miste alt.

Shaping New Tomorrow blev for alvor kendt, da de tre iværksættere bag kæden var med i tv-programmet Løvens Hule. Siden har de åbnet en fysisk butik på Boulevarden i Aalborg. Arkivfoto: Henrik Bo

- Selvom der kommer en krise som denne, så mister vi måske 100 procent af vores omsætning i butikkerne, men i dag svarer det kun til 25 pct. af omsætningen, siger han.

Shaping New Tomorrow, der har hovedkontor på Boulevarden i Aalborg, har også åbnet en butik i København, og en ny er på vej på Store Torv i Aarhus.

I foråret lancerede tøjfirmaet nye webshops i Tyskland, Østrig, Sverige og Holland, og mens omsætningen sidste år voksede med 225 procent og resultatet på bundlinjen blev tredoblet, så er målsætning i år en vækst på hundrede procent.