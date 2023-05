Anholdt: Pløjede sig tværs gennem ældre kvindes hus

FJERRITSLEV:En 80-årig kvinde slap med forskrækkelsen, og to unge mænd slap usandsynlig heldigt fra et færdselsuheld natten til søndag, hvor deres bil kørte tværs gennem kvindens hus på Kollerup Strandvej tæt på Fjerritslev.

Anmeldelsen om uheldet fik Nordjyllands Politi klokken 01.39 via alarmcentralen.

- Vi fik at vide, at en bil havde ramt et hus. Uheldet var nok sket i hvert fald en halv time, før anmeldelsen kom. Da vi kom frem, kunne vi se, at der var sket store skader, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.

Bilen kørte mod nord ad Kollerup Strandvej, hvor den i en let kurve - og formentlig i ret høj hastighed - skred ud og derefter pløjede sig gennem to ydervægge, før den standsede cirka 75 meter fra huset.

Huset står helt ustabilt efter den hårde medfart. Foto: Jan Pedersen

En 18-årig mand, som formentlig var passager i bilen, var på stedet, da politiet ankom, mens en 19-årig mand, formentlig føreren af bilen, var forsvundet. Han blev anholdt på sin bopæl et stykke fra uheldsstedet.

Da der er mistanke om spirituskørsel er der blevet taget blodprøver af begge de unge.

Ud over at være sigtet for spirituskørsel er de unge også sigtet for at udsætte andre for fare.

Det er nu op til politiets jurister at vurdere, om de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

En bilinspektør er ved huset for at foretage undersøgelser, som kan fastslå årsagen til uheldet. Desuden er skadesservice tilkaldt for at sætte plader for huset og sikre, at ingen går ind i den ustabile bygning.

Bil pløjede sig tværs gennem hus