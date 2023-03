Unge bliver ludomaner i timerne: Vil hellere spille end høre efter

AALBORG:Det er skolegårdshistorier som denne, der har skabt problemet:

På en skoledag havde han held ved spillemaskinerne på en af nettets mange spille-sider. Og da sidste time var overstået, lød den samlede gevinst på 75.000 kroner.

I rigtig mange klasseværelser på både skoler og ungdomsuddannelser er spil på nettet blevet hverdag.

Og specielt mange drenge og unge mænd bruger en stor del af deres tid på spil.

Udbuddet er enormt - dels er der de mere klassiske spil på sport i alle genrer, men i de seneste år er der kommet mange sider, hvor mange ikke behøver at vente på, at kampen går i gang.

Der kan spilles på alle tider af døgnet, og udbuddet af forskellige spil vokser nærmest dagligt.

Nordjyske har talt med flere unge om problemet, men ingen ønsker at stå frem - og slet ikke, hvis det skal handle om medaljens bagside.

Drengen, der vandt de 75.000 kroner, har da også for længst spillet pengene op igen. Og siden tabt flere.

Omverdenen - især forældrene - skal helst ikke vide noget om spilleriet.

En del er heller ikke gamle nok til at spille - ifølge loven skal man være 18 år for at få adgang til at spille, men mange låner i stedet en ældre vens spillekonto.

På Aalborg Handelsskole, der har cirka 2500 elever, er problemet velkendt.

- Vi kender absolut godt til problemet. Vi har elever, der har fået problemer med deres spil. Nogen har svært ved at koncentrere sig om deres skolegang, fortæller Hans Jørgen Møller, der er forstander på Aalborg Handelsskole.

Her er problemet blevet så stort, at skolen nu overvejer, hvordan de bedst muligt kan hjælpe eleverne. En af mulighederne, der er i spil, er at lukke skolens net for adgang til spillesiderne.

Hans Jørgen Larsen kan ikke sætte tal på, hvor mange elever, der spiller - kun at det er for mange.

Spiller lige så meget som voksne

Hos Center for Ludomani kender centerleder Henrik Thrane Brandt kun alt for godt til problemet.

- Jeg er glad for at høre, at en skole nu italesætter, at spil er et alvorligt problem blandt unge. Det er et problem på mange skoler. Det har vi desværre vidst i mange år, siger Henrik Thrane Brandt.

For ludomani er ikke kun noget, der rammer voksne.

Ifølge Spillemyndighedens seneste undersøgelse om pengespilproblemer i Danmark fra 2021 er der sket en fordobling af voksne over 18 år, som har “pengespilproblemer af en varierende grad”.

Faktisk er det gået fra cirka 212.000 personer til 478.000 personer fra 2016 til 2021, og stigningen har især været blandt de unge.

- Tallene for de 12-17-årige er dybt bekymrende. I den aldersgruppe er der procentvis lige så mange, som har udviklet ludomani som de voksne, siger Henrik Thrane Brandt.

Ifølge undersøgelsen har cirka 24.500 børn og unge problemer md pengespil i varierende grad.

De unge har ikke penge til at satse de store beløb, men problemet bliver ikke mindre af den grund. Forskning viser også, at starter man med at spille i en tidlig alder, så stiger risikoen for at ende i ludomani.

- De unge bliver bombaderet med reklamer for spil. Omkring et program som X Factor er reklameblokken fyldt med annoncer for spil. De unge ser det overalt, og det bliver solgt som noget, der er normalt, ufarligt og sjovt. Men det er det ikke. Det kan have meget alvorlige konsekvenser, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at politikerne kommer på banen, siger Henrik Thrane Brandt, der gerne så, at politikerne forbød reklamer for spil.

Det forslag har været fremme flere gange, og fra flere forskellige partier, men foreløbigt er der ikke noget konkret forslag på vej.