Unge mennesker er varetægtsfængslet for at snyde smykkehandler

DRONNINGLUND:En mand og en kvinde er blevet varetægtsfængslet og sigtet for tricktyveri med butikken Brillehuset i Dronninglund.

Tiltalen lyder på, at en 24-årig kvinde, en 22-årig mand og en tredje ukendt person onsdag gik ind i butikken - her afledte to af dem afledte ekspedienten i butikken, imens den tredje stjal smykkerne.

Den ene har kendt sig skyldig, den anden nægter at have noget med tyveriet at gøre, og den tredje er stadig på fri fod, fortæller sagens anklager Torben Kaufmann.

Den 22-årige og 24-årige er nu varetægtsfængslet, indtil deres sag skal for retten.