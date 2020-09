Unik nordjysk forskning: Følg coronavirus spredning fra minkfarm i Hjørring til mennesker på Bornholm

NORDJYLLAND:Forskere på Aalborg Universitet var med til at afdække en omfattende smittekæde, der involverede tusindvis af mink og adskillige mennesker og bredte sig fra Nordjylland til Bornholm - og tilbage igen.

På laboratoriet i Aalborg analyserede forskerne virus-dna fra alle smittede dyr og mennesker, som man har gjort siden epidemiens begyndelse. Det gjorde det muligt for myndighederne at fastslå, at mindst tre minkfarme, et plejecenter og deltagere i en busrejse til Bornholm blev ramt af smitte med nøjagtig samme virusvariant, og dermed havde en tæt sammenhæng. Det stod også klart, at der ikke var tale om virus indført fra udenlandske minkfarme.

Kortlægningen af smittekæder som den nordjyske, har ifølge Statens Serum Institut vist sig som "et stærkt og vigtigt værktøj" til at forstå corona-smittens veje og dermed bryde smitteveje og smittekæder.

Sådan bredte smitte sig fra Nordjylland til Bornholm Baseret på information fra Statens Serum Institut. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Smittekæden ser ud til at være begyndt allerede i maj, hvor mink på en farm ved Sindal blev smittet med corona-virus, uden at det i første omgang blev opdaget. 9. juni konstaterede man det første udbrud hos personale på plejehjemmet Vendelbohus i Sindal, hvor nye smittetilfælde dukkede op blandt såvel ansatte som beboere de kommende uger. Flere ansatte havde tilknytning til minkfarme i området.

Først 17. juni opdagede man smitten blandt dyrene på minkfarmen i Sindal, hvor 10.000 mink blev aflivet.

Ifølge Statens Serum Institut tyder det på, at smitten til mink på den første farm mest sandsynligt er sket via et menneske. Dna-test viser, at virus i de syge mink derefter har undergået nogle forandringer, mutationer, så virus kunne tilpasse sig minkene, og smitte videre til mink og tilbage til andre mennesker på gården, som så har ført smitten til andre mennesker, minkfarme og til plejehjemmet.

Da en beboer på farmen blev syg, var samtlige 10.000 mink nemlig allerede smittet, hvilket ifølge forskerne tyder på, at smitten gik tilbage fra mink til mennesker, hvor virus nu indeholdt nogle af de samme mutationer, som man så i test fra minkene.

29. juni og 1. juli fulgte nye udbrud blandt dyr på andre minkfarme i hhv. Sindal og Frederikshavn, hvor flere mennesker viste sig at være smittet. Også en hund blev testet positiv med corona, som det første husdyr i Danmark. Alle tilfælde har sammenhæng med udbruddene på den første farm og er sandsynligvis ført dertil gennem mennesker.

Det samme gælder det omfattende udbrud på plejecentret Vendelbohus, hvor op imod 50 beboere og ansatte blev syge i løbet af juni måned. Tre beboere døde med covid-19.

19. juni vendte en busfuld rejsende tilbage til Frederikshavn efter en uges udflugt til Bornholm. Flere af de rejsende viste sig at være smittet med samme covid-19-virus som blev fundet på minkfarme og på plejecentret.

Forskernes kortlægning af sygdomsudbruddene viser desuden, at de nordjyske turister nåede at smitte andre i bussen, en håndfuld bornholmere, og desuden folk i lokalområdet, da de vendte tilbage til Nordjylland. Det ser ikke ud til at samme virus har bredt sig yderligere på Bornholm.

Forskning i verdensklasse Aalborg Universitet samarbejder med Statens Serum Institut, Aalborg Universitetshospital og Hvidovre Hospital om at kortlægge corona-virus udbredelse. Covid-19 er navnet på den sygdom, man kan få, hvis man bliver smittet med corona-virus. Hver eneste gang et menneske eller dyr er testet positiv med covid-19, trækkes arvemasse fra virus ud af prøven, og sendes til Aalborg Universitet. Forskerne arbejder udelukkende med dna fra virus, ikke fra de smittedes personers arveanlæg Laboratoriet analyserer og registrerer coronavirus arvemateriale - kaldet genomer - på maskiner og computere, for at finde frem til hver enkelt virus dna-kode. Det kaldes sekventering En virus består af elementer, der svarer til en unik kombination af 30.000 bogstaver - på laboratoriet i Aalborg finder man frem til rækkefølgen af bogstaver i hver generisk koder Der findes mange forskellige virusvarianter, og ved at sammenligne viruskoder fra forskellige patienter, får man overblik over hvordan virus spreder sig og ændrer sig, og hvor der er sammenhængende smittekæder Statens Serum Institut tolker resultaterne, for at kortlægge hvordan virus cirkulerer og muterer, hvilke patienter der sandsynligvis har smittet hinanden, hvor der er størst smitterisiko og hvilke personer der evt. har bragt en smitte med fra udlandet På den baggrund kan myndighederne beslutte eventuelle indgreb Coronavirus skønnes at ændre sig, mutere, svarende til at et eller to af de 30.000 bogstaver ændrer sig hver måned De danske resultater indgår i verdensomspændende databaser, hvor forskere verden over samarbejde om at bekæmpe corona-pandemien VIS MERE

I det store billede dokumenterer en smittekæde på den måde, hvordan udbrud i forskellige landsdele hænger sammen, og hvordan virussen er blevet spredt. Det gør det muligt at gribe ind og f.eks forbyde busrejser, kursusforløb, kulturarrangementer eller andre begivenheder, der viser sig, at være store smittespredere, når man sammenholde virustypen med oplysninger om hvor personerne har opholdt sig. Eller - i en mindre skala - at man kræver brug af mundbind i offentlig transport, som det allerede er sket, eller senere måske også i supermarkeder.

Siden den nordjyske smittekæde blev afdækket, er arbejdsgangen med virus-analyser blevet optimeret, så man i dag langt hurtigere kan finde sammenhænge mellem mennesker og dyr, smittet med covid-19, og dermed forsøge at bremse udbrud.

Efterfølgende er der konstateret ti udbrud på minkfarme i Hjørring kommune: 14. august, 26. august, 2. september, 7. september (tre farme), 9. september og 12. september (tre farme). Man har endnu ikke med sikkerhed kunne fastlægge, hvordan virus i de tilfælde er vandret mellem dyr og mennesker.