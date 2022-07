Usædvanligt syn over Aalborg: To F16-fly eskorterede passagerfly

AALBORG:Det var et noget usædvanligt syn, der onsdag ved middagstid udspillede sig på himlen over Aalborg.

Et mindre passagerfly blev eskorteret af to F16-fly, indtil alle tre fly landede ved Aalborg. Passagerflyet - en CL604 Challenger - bruger Forsvaret til både overvågning og til at fragte kongelige og ministre rundt.

Det var dog hverken overvågning eller en prominent person, der skulle lande i Aalborg. Flyet blev derimod brugt som øve-fly til F16-flyene.

De to F16-fly er en del af Danmarks afvisningsberedskab, som skal være klar til at rykke på vingerne 24 timer i døgnet, hvis eksempelvis det danske luftrum bliver krænket. De to F16-fly skulle onsdag øve sig i at "intercepte" et ukendt luftfartøj.

Det betyder, at de to F16-fly flyver op på siden af det "ukendte" fartøj og rapporterer flytype, stelnummer og andre kendetegn til kolleger, der står på jorden. Herefter skal de få det "ukendte" fartøj til at følge med og eskortere det.

Lee var piloten, der sad i Challengeren, som blev eskorteret til Aalborg. Det vækker glæde i ham, at han fik lov til at se kampflyet i aktion.

- Jeg er selv gammel F16-pilot, så jeg har prøvet det fra den anden side, men det er altid spændende at se en F16 på vingerne og så tæt på, siger Lee.

Han havde været i Sønderborg på en anden træningstur. Som aftalt blev han mødt af to F16-fly over Samsø på hjemturen.

- De flyver op på siden af os og flapper med vingerne, som er det signal, man bruger, hvis man gerne vil have, at et fly til at flyve efter. Så var der en F16 foran, som vi fulgte efter. Den anden F16 ligger bagved, hvis vi skulle gøre noget, som de ikke forventer, siger Lee.

F16-flyene er på øvelse flere gange om året. Det er dog sjældent, at en øvelse foregår i så lav en højde, at borgerne på jorden kan se det, som det var tilfældet onsdag over Aalborg.

Lee er pilotens flyvernavn, som piloter bruger, når de udtaler sig. Redaktionen er bekendt med pilotens rigtige identitet.