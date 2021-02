Usikker is: Ni-årig gik igennem is på sø

SÆBY:Isen er usikker. Selv om der har været voldsomme frostgrader de seneste nætter og frostgrader også i dagtimerne, så er isen fortsat ikke sikker alle steder.

Det viser en episode fra en sø ved Gybels Plantage nær Sæby.

Her gik en ni-årig dreng igennem isen, selv om Frederikshavns Kommune havde vurderet isen stærk nok til at kunne bære.

- Fredag ved 15-tiden faldt den ni-årige knægt gennem isen. Søen var heldigvis så lavvandet, at han selv kunne komme op igen og gå i land. Herefter traskede han hjem til forældrene, der klokken 16.15 anmeldte episoden til os, forklarer vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Blot knap et kvarter senere - nemlig klokken 16.28 - kom der en ny anmeldelse om, at der blev spillet høj musik og var en del folk på isen på søen ved Gybels Plantage.

- Vi kørte derop med en patrulje, og med den ni-åriges uheld in mente fik vi bortvist folk fra stedet, ligesom vi fik kontaktet Frederikshavns Kommune, der kunne spærre søen af, så folk ikke kunne bevæge sig ud på isen igen, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at politiet i disse dage får en hel del anmeldelser om folk, der færdes ude på isen mange steder i Nordjylland. Til det siger han:

- Så længe der ikke er skiltet med, at isen er sikker, så kan det være forbundet med livsfare at gå ud på isen. Og så kan det faktisk også betyde, at vi stikker en bøde ud til folk, konstaterer altså vagtchefen.

Jess Falberg har dog endnu ikke kendskab til, at det skulle være sket.

-