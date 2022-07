Usikkerhed om hjemmetest: Mange får negativ test, selvom de er smittet - ekspert maner rygte om ny variant i jorden

CORONA:Nordjyske har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, som er blevet testet negativ i en antigen/selvtest, til trods for at de følte sig syge. Nogle har derefter taget en pcr-test og fået besked om, at de faktisk er smittet med covid-19.

Det har sat gang i en teori om, at den nye variant, BA.5, der i løbet af de seneste to måneder har fået overtaget, skulle være sværere at fange i en selvtest, og at mange derfor løber omkring og spreder smitte, uden at være klar over det.

Men der er intet der tyder på, at den nu dominerende variant, BA.5, skulle være sværere at opdage i en selvtest end den tidligere variant, BA.2.

Det fastslår Claus Nielsen, chef i afdelingen for virus og diagnostik på Statens Serum Institut. Han er med i en europæisk forskningsgruppe, der netop har haft fokus på at undersøge antigentestens evne til at opdage virus i de forskellige omikron-varianter. Smitten er steget den seneste måned og varianten BA.5 er nu dominerende. I april udgjorde en anden variant - BA.2 - langt de fleste tilfælde.

- Der er intet i vores undersøgelse af de to typer, der tyder på, at antigentesten har varierende evne til at finde virus, afhængig af hvilken variant der er tale om, siger Claus Nielsen.

Gener og proteiner

Han forklarer, at den nu dominerende BA.5 ganske vist på nogle punkter opfører sig anderledes end tidligere varianter.

- De forskelle, vi ser, ligger i varianternes spike-gen, som påvirker variantens følsomhed overfor vaccine og antistoffer, forklarer Claus Nielsen. En forskel, der f.eks. kommer til udtryk ved, at BA.5 er mere smitsom end BA.2, og bedre kan undvige vacciner og tidligere smitte.

- Men i nucleoproteinet, det område i virus, der kan vise smitte, ser vi ikke nogen forskelle mellem varianterne BA.2 og BA.5, siger Claus Nielsen.

BA.5 er altså lige så let - eller svær - at opdage med en hjemmetest, som tidligere varianter.

Stadig mulighed for PCR

Der er stadig sådan, at cirka halvdelen af alle dem, der reelt er smittede med corona, får et negativt testsvar i en antigen/selvtest. Sådan har det hele tiden været, og det er ikke specielt alarmerende. Særligt ikke nu, hvor den dominerende virus har vist sig kun i begrænset omfang at føre til alvorlig sygdom.

I øvrigt lyder Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling på, at man ikke skal lade sig teste, medmindre der er en særlig årsag til det - at man f.eks. er særligt sårbar eller skal være i kontakt med gravide, ældre og svagelige.

Men er man syg, og undrer sig over at få et negativt testsvar, er det fortsat muligt at blive pcr-testet.

- Jeg vil ikke underkende Sundhedsstyrelsen anbefaling, men hvis man er rigtig syg, og har et brændende ønske om at få afklaret, om man er smittet med covid-19 eller ej, kan man frit bestille en tid til test i et af de offentlige pcr-testcentre, det er der ikke noget til hinder for, pointerer Claus Nielsen

Hvorfor forskel på tests?

Hvis man får forskelligt resultat af selvtest og pcr-test er det i de fleste tilfælde blot udtryk for, at selvtesten er mindre følsom. Som Nordjyske tidligere har beskrevet, giver en antigentest/selvtest fortrinsvis udslag, mens smitten er på sit højeste. Pcr-testen derimod kan påvise, at man har virus i kroppen flere dage inden, man får symptomer, og længe efter at man er blevet rask, som grafikken viser.

Hvis du får taget en pcr-test samme dag, som en selvtest viser "negativ", kan du altså udmærket få et positivt resultat af pcr-testen, fordi den registrerer langt mindre mængder virus i din krop, og tidligere end selvtesten advarer om, at symptomer kan være på vej - eller registrerer virus længe efter at symptomerne er forsvundet.

Det betyder altså ikke, at alle der har fået en falsk-negativ-selvtest render rundt som små smittebomber - i de fleste tilfælde er det blot udtryk for, at de har så lidt virus tilbage i kroppen, at det ikke har kunne måles - eller at de endnu ikke er blevet syge for alvor.

Pcr-test og selvtest PCR-test-fortæller, om du er smittet og fortæller også først i sygdomsforløbet, om du smitter

PCR-testen er meget følsom og bliver positiv 3-10 dage efter, at du er smittet

PCR-testen kan også være positiv i dage/et par uger efter du er blevet rask, da den i denne periode kan måle inaktivt virus, selvom du er rask og ikke længere smitter

Derfor kan PCR-testen ikke bruges til at afgøre, hvornår du er rask. Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet (gælder ikke tab af smags- og lugtesans)

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask

Antigentesten fortæller med rimelig sikkerhed om du smitter

Antigentesten er mindre følsom end PCR-testen. Derfor kan du godt være smittet, selvom du har en negativ antigentest

Antigentesten er positiv i den periode, hvor du har meget virus i næse, svælg og lunger

Derfor kan du med en grov tilnærmelse sig, at antigentesten er positiv i den periode, man smitter

Man kan dog godt smitte i en kort periode, før testen bliver positiv og i en kort periode efter, at testen bliver negativ

Omvendt kan man ikke blot gå ud fra, at en negativ test giver grønt lys for, at man undlader at tage hensyn til særligt sårbare, som f.eks ældre, syge og gravide. Der er eksempler på, at man kan smitte med kun ganske lidt virus i kroppen. Der kan også være sket en fejl ved testen, så man rent faktisk udgør en smitterisiko.

Her skal man bruge sin sunde fornuft, og føler man sig syg med tydelige symptomer, feber, hoste osv. skal man naturligvis blive hjemme, uanset hvad testen siger. Der kan også være tale om en grim influenza eller halsbetændelse, som man heller ikke bør sprede omkring sig - man skal altid tage hensyn til sårbare i omgangskredsen.