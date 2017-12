Usynlige kortgebyrer - dyrere varer

NORDJYLLAND: Fra i morgen er det ikke længere lovligt for butikkerne at lade forbrugerne betale det såkaldte indløsningsgebyr, når de betaler med kort som Mastercard og Visa. Butikkerne skal selv afregne direkte med betalingsudbyderne.

Det er en konsekvens af EU’s nye betalingsdirektiv, som træder i kraft til nytår. Målet med direktivet er at øge konkurrencen for betalingskort, men konsekvensen kan ifølge de handlendes brancheorganisation Dansk Erhverv meget vel blive, at det bliver dyrere for forbrugerne.

- Når der ikke længere er forskel på, hvad det koster forbrugerne at benytte de enkelte betalingskort, vil der være flere, der benytter internationale betalingskort frem for dankort.

- Men butikkerne skal jo stadig betale kortselskaberne, og den udgift er der i sidste ende kun kunderne til at betale. Det kan kun betyde én ting: at varerne bliver dyrere, forklarer markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv.

- Man kan også sige det på den måde, at kunder, der benytter internationale betalingskort, vil påføre de andre kunder en udgift. At gebyrerne er blevet usynlige for forbrugerne, er dybt problematisk, og derfor har vi også været imod det nye betalingsdirektiv. Men der var altså et snævert flertal for det i EU, konstaterer Henrik Hyltoft.

Ifølge GoApplified, der udvikler finansiel teknologi, ligger satsen for at bruge internationale betalingskort typisk på mellem 1,65 og 3,75 procent af transaktionsbeløbet.

Det nye betalingsdirektiv har en række andre konsekvenser. Blandt andet bliver det nemmere at udbyde gavekort og betalingskort til begrænsede formål som for eksempel festivaler, rejser og benzin.