Utryg og nervøs stemning blandt Mias studiekammerater

Mandag morgen skulle den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn være mødt til første dag på sit tredje semester på sygeplejerskeuddannelsen på UCN i Aalborg. Men Mia forsvandt søndag morgen efter en bytur i Jomfru Ane Gade - og selvom politiet nu har sigtet to mænd for drab, er Mia stadig ikke fundet.

Det præger naturligvis de medstuderende, både på Mias hold og på skolen i øvrigt:

- Stemningen på skolen er præget af utryghed og nervøsitet, og derfor tilbydes de studerende psykologhjælp, fortæller Iben Bøgh Bahnsen, der er uddannelseschef for UCN’s sundhedsuddannelser.

- De studerende på det hold, som Mia Skadhauge Stevn går på, er naturligvis meget berørt af situationen. Vi stiller vores psykologtilbud til rådighed for de studerende, som har brug for hjælp, og de har blandt andet mulighed for at få individuelle samtaler med én af vores psykologer, siger Iben Bøgh Bahnsen.

- Vi har i forvejen har et psykologtilbud på UCN, og derfor er det helt naturligt, at vi stiller psykologen til rådighed, når vi står i så svær en situation, som vi gør lige nu, siger hun.

Den 22-årige Mia Skadhauge Stevn er ikke set siden en bytur søndag morgen, da hun satte sig ind i mørk personbil, som politiet formoder var en pirattaxa.

Iben Bøgh Bahnsen, der udtaler sig på UCN's vegne om sagen, har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.