Uvejret er drevet videre: Her kom der mest regn

NORDJYLLAND:Regn har den seneste tid være en decideret mangelvare i Danmark, men mandag åbnede himlen sig. Flere steder i landet blev der registreret skybrud, og da der i Odense faldt over 34 millimeter vand på 30 minutter, kvalificerede det sig til et dobbelt skybrud.

Fra formiddag begyndte uvejret også at rumstere i Nordjylland - blandt andet i Reberbansgade i Aalborg, hvor store mængder vand skabte udfordringer for trafikken. Uvejret bød desuden på lyn og torden flere steder.

Skybrud i Reberbansgade i Aalborg hvor viadukten var oversvømmet. Aalborg 26. juni 2023. Foto: Henrik Bo

Vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Rosberg fortæller, at den kraftigste nedbør i Nordjylland ramte Aalborg. Da vejret var mest intenst, faldt der i løbet af 30 minutter 15,6 millimeter regn. Definitionen af skybrud er, at der falder over 15 millimeter regn i løbet af en halv time, og det blev dermed lige akkurat til et skybrud.

Mandag eftermiddag drev koldfronten og dermed uvejret videre mod de østlige dele af Danmark. Jesper Rosberg fortæller, at det voldsomme uvejr er overstået i det nordjyske i denne omgang.

- Der kan komme lidt regn og byger, når vi kommer hen til torsdag, men det er slet ikke så kraftigt og intenst som det, vi har set mandag. Den intensitet vi har set, tror jeg ikke kommer til at se her den kommende uge, siger han.

Selvom det kraftige uvejr er drevet videre, ser det ikke ud til, at sommervejret vender tilbage endnu. Tirsdag bliver en blæsende dag, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader.

Nordjyske fulgte hele dagen uvejret. Her kan du læse om højdepunkterne fra regnvejrsdagen: