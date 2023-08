Uvejret vender tilbage: DMI udsender varsel

Bedst som man troede, at vi havde sluppet for de voldsomme mængder nedbør, der har ramt Danmark og ikke mindst Nordjylland i store dele af juli og august, så vender det våde vejr tilbage.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har lørdag formiddag udsendt et varsel om kraftig regn og skybrud over hele landet.

En koldfront over Nordsøen har retning mod Danmark, og den forventes lørdag at ramme Thy sidst på eftermiddagen. Herefter vil fronten fortsætte mod nordøst, og ifølge DMI's prognoser er samtlige nordjyske kommuner i fare for at få et ordenligt regnskyl.

- Det er en front, som bliver kraftigere, jo tættere den kommer på Danmark. Derfor har vi nu udsendt et varsel, der advarer om, at der kan falde store mængder nedbør på få timer i det nordjyske, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen.

Pas på ved skybrud Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes.

Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig.

Luk vinduer og døre. Danmarks Meteorologiske Institut VIS MERE

Han uddyber, at der er risiko for, at der på kort tid kan falde mellem 25-35 millimeter regn, og at der enkelte steder kan falde mere end 35 millimeter. Lokalt er der prognoser, som peger på, at der kan komme skybrud - altså mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

Vejret skulle dog allerede klare op søndag, hvor der i Nordjylland er udsigt til nogen sol og mellem 18-23 grader.