Jakob Ellemann-Jensen vil fremrykke en tredje Limfjordsforbindelse

AALBORG:Nu skal der skydes gang i etableringen af en tredje Limfjordsforbinde, mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen forslår, at en række anlægsinvesteringer fremrykkes deriblandt en tredje Limfjordsforbindelse. Det sker for at holde gang i økonomien i forbindelse med corona-virus. Arkivfoto: Henrik Louis

Venstre foreslår regeringen at fremrykke statslige anlægsprojekter for ”et betydeligt milliardbeløb” indenfor almene boliger, havvindmøller og infrastruktur deriblandt en tredje limfjordsforbindelse.

Det sker for at afbøde yderligere fyringer og konkurser i forbindelse med udbruddet af corona-virus i Danmark. Udmeldingen fra V-formanden møder jubel hos det nordjyske folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V), der bl.a. er partiets erhvervsordfører.

- Jeg synes, at det er en rigtig god ide. I dag kan vi se, at Nationalbanken frygter, at vi kan stå overfor et økonomisk tilbageslag på op mod 10 procent. Det er jo helt vildt, og derfor kræver det, at vi sætter alle sejl til, siger Torsten Schack Pedersen.

Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) mener, at en tredje Limfjordsforbindelse skal i gang hurtigst muligt. Arkivfoto: Torben Hansen

Tilbage i 2019 fremlagde den tidligere regering og Dansk Folkeparti en stor, mangeårig infrastrukturplan, som blandt andet omfattede, at der blev afsat 6,6 mia. kr. til en ny motorvej over Egholm med byggestart i 2024. Med i samme infrastrukturplan var der bl.a. også afsat penge til andre nordjyske projekter som bl.a. 139 mio. kr. til at færdiggøre de resterende 12 km af den såkaldte 2+1 vej syd for Skagen.

- Nogle af dem ligger rimelig grydeklar, så vores opfordring til regeringen er at få os nu sat sammen ved forhandlingsbordet og få trykket på startknappen på flest mulig af de her projekter så hurtigt som muligt, siger Torsten Schack Pedersen.

I forhold hvornår Venstre ønsker en byggestart på en tredje Limfjordsforbindelse, lyder svaret hurtigst muligt.

- Vi ønsker at fremrykke, hvad der kan fremrykkes, og det er klart, at noget af det skal vi nok have et kig på igen. En tredje Limfjordsforbindelse er helt klart et projekt, der kan aktiveres. For mig handler det om, at det sker hurtigst muligt.

Opfordring fra alliance

Også Aalborg Alliancen kom onsdag med en opfordring til finansminister Nicolai Wammen (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) om at få sat spaden i jorden til en tredje Limfjordsforbindelse.

- Set herfra er igangsættelsen af anlægget af den 3. Limfjordsforbindelse en oplagt vej til at få gang i beskæftigelsen igen. Vi er fra Aalborg Kommunes side klar til at gå med i at forberede projektet, og herunder gerne drøfte, hvordan klima og bæredygtighed bygges ind i planerne, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i en pressemeddelelse.

Brev til regeringen

Aalborg Alliancen er et politisk flertal i Aalborg byråd samt lokal erhvervsliv og fagbevægelse, der bl.a. kæmper for at få en tredje Limfjordsforbindelse. Onsdag sendte formandskabet for Aalborg Erhvervsråd et brev til regeringen, hvor de opfordrer til at speede den igangværende planlægning op.

Vejdirektoratets nødvendige opdatering af VVM-undersøgelsen afsluttes senere i å. Aalborg Alliancen er som bekendt også klar med et anlægstilskud på 600 mio. kr. over 30 år.

Også erhvervslivet ønsker en fremrykning af forbindelsen.

Afgørende for vækst

- Her taler vi om en investering, der vil understøtte og være afgørende for væksten i hele regionen - ikke bare her og nu. En bedre infrastruktur i Nordjylland vil sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv årtier frem. Det er en klog investering, som bør fremrykkes”, siger Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.