Våd omgang i vente: Er du klar til et knald?

NORDJYLLAND:Det kan gå hen og blive en våd omgang, når et bælte med lokale tordenbyger og skybrud bevæger sig ind over Danmark i dag.

For Nordjylland slipper absolut ikke - tværtimod. Ifølge DMI kan vi forvente, at der vil falde rigtigt meget vand. Det vil i denne sammenhæng sige mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Varslet gælder fra først på dagen fredag og indtil klokken 20.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/NsJtQtbdOR — DMI (@dmidk) June 19, 2020

DMI skriver, at man skal være opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Husk at tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.

Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.