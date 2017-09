Vådt døgn: Vi har fået halvdelen af efterårets regn

NORDJYLLAND: Regn, regn og mere regn. De fleste af os har formentlig opdaget, at himlen har åbnet for sluserne i det seneste døgn.

Nu har DMI opgjort blåt på hvidt, hvor meget vand, der er kommet fra oven. Se her, hvor meget regn, der er faldet.

Det viser sig, at der lokalt er faldet over 100 millimeter. Det svarer til op mod halvdelen af den normale nedbør i et dansk efterår.

Stedet, hvor det har været mest vådt, er ved Sletterhage på Mols, hvor der i tidsrummet 6. september kl. 24 til 7. september kl. 08 er faldet 105,1 millimeter regn.

Gennemsnittet for hele landet er 24 millimeter.

Årsagen til al den regn er et lavtryk med fronter og en del nedbør, som onsdag drev ind over Danmark, hvor det nærmest gik i stå. Det har fået regnen til at vælte ned i mere end et døgn.

Flere steder fortsætter det ufortrødent med at regne torsdag. Og fredag. Og lørdag.

I Nordjylland lover DMI’s vejrudsigt for de kommende døgn henholdsvis 16 millimeter regn fredag og 15 millimeter lørdag.