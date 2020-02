Vådt og vanvittigt: Et par uger i vandets tegn

NORDJYLLAND:Der er kommet meget vand både fra oven og fra neden, så at sige, de seneste par uger. Og det er i særdeleshed det vand, der er kommet fra oven, der har været usædvanlig meget af.

Faktisk så meget, at nedbørsmængden for Vesthimmerlands Kommune de første 18 dage af februar ifølge DMIs tal ligger næsten 30 millimeter over den gennemsnitlige mængde nedbør for hele februar. Så hvis du synes, at det har regnet usædvanlig meget på det seneste, så har du helt og aldeles ret.

Nedbøren er dog ikke lige fordelt; netop kommunerne i Himmerland har fået mest regn hidtil i februar med Rebild Kommune som topscorer. Her siger DMIs tal, at der er faldet 74,7 millimeter i denne måned til dato mod 60,7 i Frederikshavn og 41,1 på Læsø som de to laveste.

Det til trods har Nordjylland styret udenom de store oversvømmelser forårsaget af åer, der er gået over deres breder. Der har Holstebro og Trekantområdet været meget hårdere ramt.

Men det betyder ikke, at vandet ikke giver problemer. Marker står under vand, og hvis de bliver ved med det, så ender det med, at afgrøderne bliver ødelagt, fordi de planternes rødder til sidst rådner op. Det skrev vi om forleden, hvor landmand René Lund Hansen fra Næsborg i Vesthimmerland har store problemer med vandet:

Det skyldes for en god dels vedkommende det vand, der så at sige kommer nede fra. De sidste par uger har nemlig udover at byde på usædvanligt meget regn også budt på en god del højvande specielt langs Vestkysten og i den vestlige del af Limfjorden.

Højvandet var værst i sidste uge, da det var resterne af den engelske storm Ciara, der blæste hen over Danmark.

- Helt generelt har vandstanden i den vestlige del af Limfjorden i denne omgang ligget omkring 20 centimeter lavere, end da den toppede i sidste uge, siger Jacob Woge Nielsen fra DMI.

Markerne er våde i Nordjylland - Lindholm Å mellem Vestbjerg og Nørhalne. Foto Lars Pauli

Højvandet toppede med 169 centimeter i Lemvig, 148 centimeter i Struer, 149 centimeter i Nykøbing Mors, 157 centimeter i Thisted og 158 centimeter i Løgstør - og det er meget, men ikke så meget, at det nærmer sig en stormflod, der er defineret som en 20-års hændelse. Altså et højvande, der statistisk set optræder hvert 20. år. Den grænse ligger omkring 180 centimeter for havnene i den vestlige del af Limfjorden.

Men selv om vandstanden i Limfjorden (og ved Vestkysten) i sig selv ikke har været katastrofal høj, så har den været høj nok til, at det giver problemer med, at åerne ikke kan komme af med deres vand, der så hober sig op længere opstrøms. Det betyder dels, at åerne i et eller andet omfang går over deres bredder, men også at marker, der ligger længere væk, bliver vådere, fordi vandet får sværere ved at dræne af til åerne. Og så har man - og René Lund Hansen balladen.

Solnedgangspladsen i Skagen var tæt på at komme under vand. Foto: Peter Jørgensen

Også havnene på Østkysten har været ramt af højvande i den seneste tid, hvor vandet toppede med 118 centimeter i Skagen i Ciaras kølvand og mandag i denne uge med 112 centimeter. Hvilket gav nogle ganske dramatiske billeder, fordi det ikke var meget mere end et stort bølgeskvulp, der skilte kajerne fra at blive oversvømmet - så tæt på var vandet.

- Det kommer så tæt på, fordi man jo indretter havnen efter, hvordan normalbilledet er, og det er faktisk ret sjældent, at vandstanden er markant højere end normalt i havnene på Østkysten. Jeg mener, at vi varsler ved 75 centimeter i Frederikshavn, siger Jacob Woge Nielsen.

Med en vandstand så høj var Skagen noget af det tætteste, vi kom på en stormflod. En 20-års hændelse på toppen af Danmark ligger på omkring 130 centimeter over daglig vandstand, så det var ikke meget mere end 10 centimeter, der skilte.

Det mest van(d)vittige var dog næsten Hanstholm, hvor vandstanden fra søndag til mandag sprang fra tre meter under daglig vande til omkring 120 centimeter over. Altså mere end fire meters forskel på et døgn.