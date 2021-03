Vaccination med AstraZeneca sættes på pause: Sådan rammer det nordjyderne

Flere indberetninger om alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er færdigvaccinerede med coronavaccinen fra AstraZeneca, har fået Sundhedsstyrelsen til at sætte vaccinering med den pågældende vaccine på pause.

Det skriver Sundhedsstyrelsen torsdag i en pressemeddelelse.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, men nu vil Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen bruge en pause på 14 dage til at lave en ny vurdering af vaccinen.

- Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i Danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause. Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

I alt har 142.102 personer i Danmark fået det første vaccinestik med AstraZeneca, viser tal fra Statens Serum Institut.

Sådan rammer det nordjyderne

Hos Region Nordjylland betyder dagens nyhed, at vaccinationsplanerne skal laves helt om, og det giver travlhed hos Jan Nybo, der er chef for regionens covid-19 test- og vaccineindsats.

I et skriftligt svar til NORDJYSKE skriver han, at de lige nu er i gang med at informere de borgere, som havde en aftalt tid til vaccination med AstraZeneca.

- Vi aflyser alle planlagte vaccinationer for nuværende. Har man bestilt tid til en vaccination med AstraZeneca behøver man ikke dukke op på vores vaccinationscentre i dag – vi vil senere melde ud, hvad der præcist skal ske for den her gruppe borgere, som bliver berørt af aflysningerne. Det gælder også de personer, der allerede er i et vaccinationsforløb med AstraZeneca. Både 1. og 2. stik aflyses for nuværende. Står man over for at skulle vaccineres med AstraZeneca, behøver man ikke at kontakte regionen – man skal blot undlade at møde op, skriver han.

Regionen fortsætter med at vaccinere med de øvrige vacciner fra Pfizer/BioNtech og Moderna.

- Hvis man er i tvivl om hvilken vaccine, man skal vaccineres med, kan man se det på vacciner.dk. Har man ikke mulighed for selv at tjekke på internettet, kan man ringe til regionens corona-hotline (Tlf. 70 20 02 33 red.). Vi har fuld forståelse for, at det her kan skabe noget utryghed lige nu og her. Vi kommer også til at følge situationen tæt i forhold til de undersøgelser af vaccinen, der nu pågår.

- Vi vil give yderligere information i takt med at vi får skabt et større overblik over situationen, skriver han.

I en mail skriver regionen, at 16.582 har fået første stik. Ingen har fået 2. stik med AstraZeneca endnu.

Vaccinen er i høj grad gået til målgruppe 4 – det vil sige frontpersonale i regionen og kommunerne.

Hos Aalborg Kommune oplyser direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen, at det primært er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der har modtaget AstraZeneca vaccinen.

- Vi har brugt vaccinen siden sidst i januar. Og den er givet til personale, der har direkte kontakt med borgere, som kan udvikle et kritisk forløb med covid-19, siger Jan Nielsen.

- Det er selvfølgelig ikke rart at få den oplysning om risikoen for bivirkningerne af AstraZeneca vaccinen. Men omvendt så er sundhedsmyndighederne jo ikke sikre på, at der er en direkte sammenhæng mellem vaccinen og de ulykkelige forløb, siger Jan Nielsen, der kalder det betryggende, at vaccinationerne er sat på pause ud fra et forsigtighedsprincip.

Han har ingen viden om, at der skulle vær nogle af de ulykkelige forløb med AstraZeneca i Aalborg Kommune.

- Det har der ikke mig bekendt, men det går heller ikke gennem os som arbejdsgivere. Det går direkte fra en medarbejder til vedkommendes læge, og så er det lægen, der har indberetningspligten. hvis der er bivirkninger, lyder det fra ældre- og handicapdirektøren.

Han kan ikke sætte tal på, hvor mange frontarbejdere i Aalborg Kommune, der er vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

- Det skyldes, at vi i starten jo brugte Pfizer-Biontech vaccinen, siger Jan Nielsen.

Først i slutningen af januar gik man over til at bruge AstraZeneca-vaccinen, der altså nu er sat på pause.

Jan Nielsen oplyser, at der på kommunens intranet er lavet et opslag, der redegør for, hvordan folk, der har fået første vaccine dosis af AstraZeneca vaccine, skal forholde sig i tilfælde af, at man oplever symptomer udover det normale ved en vaccination.

- Hvis man har sympåtomer, som ikke forenlige med en vaccination, som skal man gå til egen læge, siger Jan Nielsen.

Sygeplejersker roser hurtig handling

Hos Dansk Sygeplejeråd ser man med alvor på dagens nyhed, og kredsformand i Nordjylland, Jytte Vester, roser myndighederne for at handle hurtigt.

- Det er foruroligende, hvis der er en sammenhæng mellem vaccine og blodpropper, så det er godt, at man handler hurtigt og holder en pause, siger hun til NORDJYSKE.

Hun er ikke bekendt med, at nogen af deres medlemmer har haft andre bivirkninger end de allerede kendte - utilpashed et døgn eller to efter vaccinering.

Den nuværende pause betyder, at der også går længere tid, før frontpersonalet er færdig vaccineret, og det ærgrer kredsformanden.

- Men er der en risiko, skal man selvfølgelig sætte det i bero, siger hun.

Sundhedsstyrelsen skriver, at borgere, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen inden for de sidste 14 dage, og som oplever længerevarende symptomer, dvs. mere end 3 dage, bør gå til egen læge. Man bør også konsultere sin læge, hvis man oplever nye symptomer inden for de 14 dage, efter at eventuelt almindeligt kendte, forbigående symptomer er forsvundet.

Ny vaccinationsplan

Sundhedsstyrelsen har lavet en ny vaccinationsplan, hvor AstraZeneca er taget helt ud, for at illustrere et worst-case scenarie.

Den viser, at alle i Danmark, der er 16 år eller ældre, først kan have fået tilbudt vaccination senest i uge 28 (den anden uge af juli), og at alle kan være færdigvaccineret i august.

For en uge siden udskød man datoen for hvornår alle voksne ventes færdigvaccineret fra 27. juni til 18. juli.