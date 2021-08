Vaccination uden tidsbestilling: Så mange dropper ind for at få et stik

NORDJYLLAND:Selvom der er mange ledige tider til vaccination mod covid-19, er det ikke alle, der gider tage den traditionelle vej og booke tid til et stik.

De tre første dage i ugen har 331 nordjyder i stedet valgt at smutte forbi et vaccinationssted uden at bestille tid i forvejen for at få deres første eller andet stik. Ordningen trådte i kraft mandag og har været benyttet nogenlunde ligeligt på alle regionens vaccinationssteder.

Chefkonsulent i Region Nordjyllands Sundhedsplanlægning, Anders Cinicola, er godt tilfreds:

- Alle stik tæller, og lidt har også ret, når vi som nu er ude for at få de sidste med, siger Anders Cinicola.

Hvis man fortsat dagligt kan vaccinere cirka 100 borgere, som ikke har reserveret tid på forhånd, batter det også i det store regnskab. De seneste dage har de pågældende udgjort cirka fem procent af samtlige vaccinerede.

- Det er rigtig godt, og et tilbud vi fortsætter med, lyder det fra Anders Cinicola

Når man vælger at blive vaccineret uden tidsbestilling, skal man dog sikre sig, at man opsøger et vaccinationssted, der vaccinerer med netop den type vaccine, som man er visiteret til i invitationen - ellers skrider planlægningen. Nogle enkelte overser den detalje og bliver derfor henvist til et andet vaccinationssted.

Det skal gøres lettere

Efter ferieperioden, der har været præget af mange ledige vaccinationstider, håber Anders Cinicola, at man nu får held til at give det samlede antal vaccinerede endnu et ryk opad.

- Selvom vi ligger rigtig godt i tilslutning her i Nordjylland, er det vigtigt for os at få alle med, der ønsker vaccination, siger han.

528.000 nordjyder over 12 år er inviteret til vaccination - af dem er 87 procent enten vaccineret en eller to gange, eller de har booket tid til vaccination indenfor de nærmeste uger. Næsten 8000 har booket tid, og afventer første stik.

Indenfor de næste par uger forventer man at etablere rullende vaccinationscentre, der kan opsøge specifikke boligområder eller uddannelsessteder, hvor man kan komme tæt på nogle af de relativt mange unge, der stadig ikke er vaccineret.

- Det er tydeligt, at vi kan få fat i flere ved at gøre tilbuddet mere tilgængeligt, som f.eks. vaccination uden tidsbestilling eller en opsøgende indsats, siger Cinicola.

- Men vi vil gerne ramme rigtigt, så lige nu er vi ved at spore os ind på, hvilke yderligere tiltag der kan blive relevante, og hvor vi skal rette dem hen.

Man vil også have fokus på, om der er behov for en opsøgende indsats i specifikke sogne med særligt lav tilslutning. Region Nordjylland har tidligere tilbudt pop-up-vaccination i to sogne i Aalborg Kommune, hvor relativt mange borgere var bagud med at få bestilt tid, selvom de var inviteret. Ved den særlige indsats i Nørre Tranders og Lindholm sogne tog 526 borgere imod tilbuddet om at blive vaccineret i deres lokalområde.

Det kan også blive relevant at vurdere, om lang afstand fra boligområder til vaccinationssteder spiller ind på tilslutningen, så man kan gøre en særlig indsats der.

Op over 80 procent

Regionen bestræber sig på, at alle målgrupper får lige høj tilslutning, og derfor vil indsatsen primært blive rettet mod unge i 20'erne og 30'erne.

- Ambitionen er, at vi også i de aldersgrupper kan få andelen af vaccinerede et godt stykke op over de 80 procent, siger Anders Cinicola.

Opgørelsen fra Statens Serum Institut omfatter også de 10-11-årige, som endnu ikke er inviteret til vaccination.

Lige nu topper nordjyder over 80 år statistikken over vaccinerede - blandt dem er 98,6 procent færdigvaccineret. Derfra falder tilslutningen ned gennem aldersgrupperne - det er især blandt teenagere og unge i 20'erne og 30'erne, at et stort antal endnu ikke har fået deres første stik.

Ser man på befolkningen som helhed, er Region Nordjylland den region, hvor relativt flest indbyggere har påbegyndt vaccination - torsdag var tallet 76,4 procent. 69,2 procent af samtlige nordjyder er færdigvaccinerede - det overgås kun af Region Sjælland, hvor 69,7 procent har fået begge stik.