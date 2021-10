Vaccinemål: Nordjylland har gjort det godt

NORDJYLLAND:Nordjylland er førende, når det gælder om at få flest muligt vaccineret. 88,2 procent af de nordjyder, der er inviteret til vaccination mod covid-19, har taget imod tilbuddet og fået et eller begge stik - på landsplan er tallet 86,6 procent. Dermed er Nordjylland den region, der er tættest på regeringens ambition om at 90 procent af de inviterede skal være vaccineret 1. oktober.

- Det er jeg superglad for og det skyldes nok primært, at vi har høj andel af ældre, som har ladet sig vaccinere i stort tal, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Men vi har også haft et godt og tæt samarbejde med kommunerne, så vi har løftet sammen og etableret vaccinationstilbud tæt på borgerne. Det har været medvirkende til, at så mange har taget imod vaccinen, vurderer Ulla Astman.

Men det er ikke kun blandt de ældste borgere i Nordjylland, at tilslutningen har været stor. Også blandt nordjyder i 50-erne og 60-erne er relativt flere vaccineret, end det er tilfældet på landsplan.

Unge i 20-erne og 30-erne halter imidlertid bagefter, og i Nordjylland er der stadig næsten 60.000 borgere, der ikke har reageret på invitationen til at blive vaccineret. Selvom der i øjeblikket vaccineres færre end hundrede nordjyder om dagen, skal man ikke give op, lyder det fra Ulla Astman.

- Vi skal stadig huske på, at vaccinen er et tilbud, og man skal respektere, at nogle borgere ikke vil tage imod den.

- Men når det så er sagt, skal vi fortsætte den målrettede indsats, så længe det kan betale sig og så længe der i rimeligt omfang kommer nye til for at blive vaccineret, siger Ulla Astman.

Det skal være let

Selvom tallet er faldet kraftigt, så er der stadig interesse for at blive vaccineret - både på de faste centre og pop-up-vaccinationssteder. Og det skal fortsat være let at blive vaccineret, så man kan få fat i dem, der måske ikke lige har taget sig sammen til at møde op i første omgang, mener Ulla Astman.

- Det gælder både ude på uddannelsesinstitutionerne, men også i lokalområderne, hvor vi kan se, at vore udkørende teams faktisk tiltrækker nogle, fordi det er nemt at komme til og de slipper for at bestille tid.

- Der er en del, der er skeptiske, og de har lov at takke nej. Men vi skal fortsætte i de områder, hvor man halter bagefter, f.eks i socialt belastede boligområder, hvor folk skal have muligheden - så må de gøre op med sig selv, om de vil tage imod tilbuddet.

På Region Nordjyllands hjemmeside kan du se mulighederne for vaccination, uge for uge

Skiferie kan motivere

I Rebild Kommune har man haft størst held med at få de inviterede til at møde op til vaccination, mens Vesthimmerland er den kommune, hvor færrest har taget imod tilbuddet. Godt 4000, ud af de 32.000 borgere over 12 år i Vesthimmerland, er endnu ikke vaccineret.

- I begyndelsen var der lidt utilfredshed med afstanden til vaccinestederne her i kommunen, men vi er kommet godt efter det, og jeg tror ikke jeg har mødt et eneste voksent menneske, der ikke er vaccineret, siger borgmester Per Bach Laursen (V), der vurderer, at det formentlig også her primært er blandt unge i 20-erne og 30-erne, at der mange u-vaccinerede.

Han er overbevist om, at det er muligt at få flere af dem til at lade sig vaccinere - om ikke med fornuften, så af praktiske årsager:

- Nu kommer der en efterårsferie, en juleferie og senere en vinterferie, og de unge i Vesthimmerland er meget optaget af at tage på skiferie til Norge, Sverige og ned i Alperne, siger Per Bach Laursen.

- Når det går op for dem, hvor uhensigtsmæssigt det er, at de ikke er vaccinerede, hvor besværligt det bliver at komme ind rundt omkring, så er det en af de ting, der kan motivere flere til at tage imod vaccination, siger Per Bach Laursen.

Samtlige nordjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet for hvor stor en andel af de inviterede, der har taget imod vaccination.