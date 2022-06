Vaccinesuk: Ja, nu skal vi til det igen - men det ér det mindst ringe onde

LEDER:Lige som man helt havde vænnet sig til at færdes frit både inden- og udenlands og havde pakket mundbind langt væk, viser coronasmitten nu igen sit uvelkomne ansigt.

På arbejdspladserne er der igen tomme skriveborde og virtuelle møder i hobetal, og private aftaler bliver aflyst. Lige som sommerferien skulle i gang. Og lige som studenterne og kandidaterne og bachelorerne skulle ud for at give den gas i de lyse nætter.

Det er træls. Selvom det var ventet af eksperterne, at smitten ville stige med ankomsten af en ny variant i løbet af året, har man jo haft lov at håbe på, at vi slap. Nu viser både de noget amputerede smittetal og helt almindelig orienteren sig i familie- og vennekreds at smitten kun går én vej hen mod efteråret, og det er op.

Derfor skal vi, suk, til det igen til efteråret. Først er det de +50-årige, der får tilbudt vaccinestik nummer 3 eller 4, og måske kommer yngre også til at smøge ærmet op.

Men når det nu skal være, er det godt, at vi nu står med mere sikre data for vaccinernes effekt og bivirkninger, end vi gjorde for bare et halvt år siden. Studier har vist, at ja, der er flere senfølger af at få corona end der er efter vaccinerne, og ja, vaccinerne beskytter udsatte grupper, ikke nødvendigvis mod sygdom, men mod lange indlæggelser og død.

Forhåbentlig betyder den viden, vi på nuværende tidspunkt har og som bare vokser med tiden, at især ældre og sårbare lader sig vaccinere. På den måde kan denne coronabølge forblive en irritation og frustration, men ikke udvikle sig til at give et presset sundhedsvæsen og deraf i yderste, negative konsekvens: En nedlukning.

Vi bestemmer selv, heldigvis. Og jeg har valgt.