Væk med grænseoverskridende bælter: Tre nordjyske projekter har fået penge

NORDJYLLAND: Fire nordjyske kommuner og Region Nordjylland får nu 7,7 millioner kroner til et forsøg på at få antallet af bæltefikseringer ned i Nordjylland.

For det er et stort og grænseoverskridende indgreb i et menneskes selvbestemmelse, hver gang sundhedspersonalet er nødsaget til at anvende tvang i forbindelse med indlæggelse eller behandling i psykiatrien. Det er der bred politisk enighed om i Folketinget.

Den officielle målsætning er, at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien, samt tvang generelt inden 2020.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen netop tildelt penge til tre projekter - deraf det nordjyske til 7,7 millioner kroner. Her vil Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner forsøge at mindske brugen af tvang i psykiatrien.

Midlerne blev afsat i forbindelse med satspuljen for 2018-2021, hvorfra i alt 23,5 millioner kroner har kunnet søges af regionerne. For at få del i midlerne har det været et krav til regionerne, at de samarbejder med mindst to kommuner, og at regioner og kommuner skal samarbejde om at sikre en tidlig indsats og medvirke til at mindske brugen af tvang i psykiatrien.

Region Midtjylland har fået 8,5 millioner kroner til et tilsvarende projekt, mens Region Sjælland har fået 7,3 millioner kroner.