Vær sammen uden at smitte hinanden: Her er 5 bud på digitale fællesskaber

NORDJYLLAND:Bliv hjemme.

Sådan lyder det klare budskab fra myndighederne, og det skal vi følge. Alt er alligevel lukket: cafeerne, biograferne, spillestederne og så videre.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at fællesskaberne dør. De udspiller sig bare på en anden måde, og de findes et andet sted: på nettet.

Her får du fem bud på digitale aktiviteter, der kredser om fællesskabet - både de lokale og nationale.noget for både børn, unge og voksne.

Fælles morgensang på DR1 og P2

Hvis du tuner ind på DR1 eller P2 klokken 9 på hverdage – og klokken 10 lørdag og søndag – kan du synge med på sange fra den danske sangskat. DR Pigekorets chefdirigent, Philip Faber, akkompagnerer på klaveret og synger for. Det varer ti minutter, og der synges to sange hver morgen. Se mere her.

Bliv klogere på dyrenes verden

Hver morgen klokken 9 sender Randers Regnskov live fra dyrenes verden på deres facebook-side. Her kan biologinysgerrige – både børn, unge og voksne – blive klogere på blandt andet dyrenes hår, hud, øjne, hænder, tænder. De to undervisere, Brian og Asser, har sendt live i hele uge 12 – og vil gøre det samme i hele uge 13. Og hvis du ikke når med på live-sendingen, kan du også efterfølgende se videoerne på siden.

Yoga for børnefamilier

Også på yogafronten dukker de digitale fællesskaber op. Blandt andre hos børneyogalærer Bibi Frederiksen fra Aalborg, der i disse tider arrangerer online yogasessioner for børnefamilier. Undervisningen foregår live via hendes facebook-side – hver mandag og fredag fra klokken 10:00 til 10:45. Til formålet opretter Bibi Frederiksen facebook-begivenheder, som man skal melde sig til.

Træn derhjemme – sammen med andre

Coronavirussen har også lukket ned for fitnesscentrene, men hos mange af dem kan man stadig deltage i de fælles holdtræninger fra stuerne. Det gælder eksempelvis Fitness World – men også Crossfit Aalborg, der hver dag klokken 17 sender live fra deres facebook-side, hvor en instruktør vil gennemgå øvelserne. Her kan alle være med – og man behøver ikke noget udstyr. Hvis du vil have inspiration til hjemmetræningsøvelser, kan du i øvrigt se mere her. Og nu vi er ved træningen: Kig forbi komikeren Melvin Kakoozas Instagram-profil, hvor han hver dag klokken 11 livestreamer corona-fitness.

Festival i privaten

Er du filminteresseret? I disse dage løber CPH:DOX af stablen. CPH:DOX er en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, og programmet består af de største danske og internationale bedrifter inden for dokumentarfilmgenren. I år afvikles arrangementet – på grund af COVID-19-situationen – i en online-udgave, hvor filmene kan opleves en virtuel biograf, og hvor man køber billet til en visning – præcis som i en almindelig biograf. En billet til en visning koster 45 kroner. Derudover er der livedebat hver aften klokken 20 på festivalens facebook-side. Det hele varer til og med 30. marts.

Opdateres løbende.