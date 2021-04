Vær tålmodig med dit coronapas: Log først på, når du har brug for det

NØRRESUNDBY:Poul og Kirsten Svendsen på Tornerosevej i Nørresundby kunne godt tænke sig at se deres coronapas. De er foreløbig vaccineret første gang - men spekulerer allerede nu på, om det giver problemer, når de begge to skal logge på den fælles mobiltelefon for at fremvise coronapasset, når det engang er klar.

- Det er jo for bøvlet, hvis vi begge to efter tur skal logge på med NemId, hvis vi f.eks. skal følges ad til fodterapeut, til frisøren eller andre behandlinger, som der nu er lukket op for, forklarer Kirsten Svendsen.

Ægteparret har allerede forsøgt sig, men:

- Vi kan ikke begge to være logget på via telefonen på én gang. Hvis jeg logger på først, og min mand derefter logger på, bliver jeg jo smidt af, siger Kirsten Svendsen.

Og det er da heller ikke meningen, at det skal foregå online, når man skal vise passet frem. Når man har adgang til at få et coronapas, og man har fundet det på sundhed.dk på mobilen, kan det downloades. Og så kan man sagtens kan have begge ægtefællers pas på samme mobil.

Men altså først, når passet er klar til brug - og det er det for ægteparret Svendsens vedkommende først, når de har dokumentation for stik nummer to.

Passet kan også printes ud. Når man downloader til mobilen, eller fordi man vil printe passet ud fra sundhed.dk, får ens pas et identikfikationsnummer på samme måde, som nummeret i dit almindelige pas.

Tre muligheder for at få coronapas

1. Du er færdigvaccineret.

2. Du har en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel

3. Du har været smittet med coronavirus. Hvis du er testet positiv med en antigentest, opfordres du til at få foretaget en PCR-test for at få bekræftet resultatet. Din positive test skal være foretaget inden for de seneste 2-12 uger.

- Vi er glade for at levere den løsning, som bidrager til den gradvise genåbning af Danmark. Vi har knoklet på højtryk, og det er dejligt at kunne sige, at vi er klar til start, forklarer Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk, i en pressemeddelelse.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her. Der er også mere information at hente på Region Nordjyllands hjemmeside her

Morten Elbæk Petersen maner samtidig til tålmodighed:

- I perioder skal man forvente ventetid og kø, da vi forudser et stort pres på systemet. Men hvis man følger vores tre råd, så burde vi kunne komme rigtig godt i gang, så Danmark stille og roligt bevæger sig mod en mere normal hverdag med coronapas.

Når systemer bliver pressede, bliver de også ofte lidt langsommere. Det kan også være tilfældet med hjemmeside og app, hvis mange logger på samtidigt.

App'en MinSundhed fungerer som et simpelt coronapas, der skal downloades som dokumentation for, at man er testet eller vaccineret. Senere kommer en særligt udviklet app kun til coronapasset. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sundhed.dk's råd til de utålmodige

1. Tjek kun sundhed.dk eller MinSundhed-appen på din smartphone, når du har brug for det.

2. Download dit pas på din smartphone eller tag et print.

3. Vent evt. på, at du får en notifikation eller en sms om, at der er svar på din covid-19 test i MinSundhed-appen eller på sundhed.dk

- Vi er gået i luften i denne uge, men arbejdet fortsætter. Vi arbejder hele tiden på at forbedre og opgradere vores systemer og sørge for en fortsat høj sikkerhed, så alle kan se deres resultater hurtigst muligt, siger Morten Elbæk Petersen.

Den nuværende løsning via sundhed.dk eller MinSundhed-appen er desuden en midlertidig løsning. I slutningen af maj forventes en ny, selvstændig Coronapas-app at være færdig og klar til brug.

Artiklen er rettet 7. april i forhold til, hvornår man kan downloade sit coronapas, efter at man er færdigvaccineret.