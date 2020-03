Værste dag i mit arbejdsliv: Mortens Kro opsiger alle medarbejdere

Mortens Kro har resten har måneden oplevet mange afbestillinger, og de bliver ved med at tikke ind, siger indehaver Morten Nielsen.

- Vi har netop opsagt vores personale jævnfør vores lokalaftale med 3F Aalborg - med to dages varsel, og vi lukker ned fra i aften i en to ugers periode. Vi har modtaget så mange annulleringer i dag, at det ikke giver nogen mening at forsætte i øjeblikket. Og denne løsning giver personalet mulighed for at gå næsten direkte på dagpenge, siger indehaver Morten Nielsen.

- Personalet er selvfølgelig kede af det men tager det roligt og med forståelse for situationen. Aftalen har den forudsætning, at man senest én måned efter den 12. marts 2020 tilbyder medarbejderne genansættelse på samme vilkår, som de havde ved opsigelsen, siger Morten Nielsen.

- Rent økonomisk har det naturligvis store konsekvenser at miste sin omsætning fra den ene dag til den anden, og vi har lige nu over 400 kuverter annulleret i marts, lige som arrangementer i begyndelsen af april også er ramt, siger han og roser 3F Aalborg for aftalen.

- Det er en meget flot aftale fra 3Fs side, men de ved jo også godt, at konsekvenserne af at fortsætte vil være, at der vil komme endnu flere ledige i kølvandet og en afmatning af vores samfund i en lang periode bagefter, siger Morten Nielsen.