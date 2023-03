Valdemar og Frederikke reddede deres mormor efter voldsomt fald: Så blev de nomineret til pris

SVENSTRUP:Det var en helt almindelig sommerferiedag, det skete.

Valdemar, som på det tidspunkt var 11 år gammel, og Frederikke, som var otte år, havde begge to ferie fra skolen, og derfor var de på besøg hos deres mormor og morfar i Svenstrup.

Her besluttede de sammen med deres mormor Pia Steimle Mortensen at gå en tur med bedsteforældrenes hund Maggie.

- Det var sådan et dejligt vejr den dag. Vi går tit en tur ned i parken, og det gjorde vi også den her dag, fortæller Pia.

I parken kunne Maggie få lov til at boltre sig. En lille å løber gennem anlægget, og her var den lyse labrador vant til at bade i det rindende vand.

Det var, da hunden Maggie pludselig sprang mod vandet i den lille å, ulykken indtraf. Foto: Martél Andersen

Voldsomt fald

Da de kom i nærheden af åen, blev Maggie opstemt og styrtede ned i åen for at bade.

- Først går Frederikke med Maggie, men den er stærk, og så smuttede den ned i åen. Så Valdemar tog sine sko af og gik ned og hentede den i åen. Så gav han snoren til mig, og så kan jeg faktisk ikke huske mere, siger Pia.

Da Pia havde fået hundesnoren i hånden, gjorde Maggie pludselig endnu et udfald mod åen. Den pludselige bevægelse gjorde, at Pia blev trukket med ned af den stejle skrænt og ned i vandet i åen. Under faldet slog hun sig voldsomt, og efterfølgende var hun ikke ved bevidsthed.

Og det var her, at Valdemar og Frederikke var vakse. De to opfattede nemlig hurtigt, at situationen var alvorlig, og at de måtte gøre noget. Valdemar fik trukket sin mormor op af det rindende vand og lagt hende i aflåst sideleje. Han havde netop haft et førstehjælpskursus i skolen, og den undervisning blev i situationen meget brugbar. Frederikke og Valdemar konstaterede hurtigt, at Pia slet ikke havde det godt, og der var brug for hjælp i en fart. Frederikke fik ringet til deres mor, mens Valdemar løb afsted for at hente hjælp.

- Jeg prøvede at tage det roligt og holde hovedet koldt og så komme ud og finde noget hjælp, siger Valdemar.

Årets Førstehjælper er en pris, som Røde Kors uddeler årligt. Foto: Martél Andersen

Traumekørsel

Mens Frederikke snakkede med deres mor, fik Valdemar fat i en forbipasserende, som kom med tilbage til åen for at hjælpe.

Kort tid efter ankom en ambulance, og da Pia kom ombord, konstaterede ambulanceredderne, at hun havde slået sig mere, end man havde vurderet i første omgang. Undervejs blev det konstateret, at der var hul på flere organer, indre blødninger samt andre skader. Derfor blev resten af turen til hospitalet kørt som traumekørsel.

Pia blev efterfølgende opereret, og hun levede i flere måneder med gener fra den voldsomme ulykke.

Årets Førstehjælper uddeles for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at handle med førstehjælp. Foto: Martél Andersen

I dag er Pia meget stolt af, hvordan hendes børnebørn reagerede i situationen.

- Jeg er synes, at det er fantastisk, at de kunne reagere så roligt og cool. Jeg følte ikke, at de var i panik overhovedet. Jeg følte, at de nok skulle tage sig af sagen, og de nok skulle tage sig af det, der skulle gøres. Jeg var overhovedet ikke urolig, og jeg er simpelthen så stolt af, at de kunne være så rolige, fortæller Pia.

Valdemar og Frederikkes håndtering af ulykken medførte, at de blev nomineret til Årets Førstehjælper, som er en pris, som Røde Kors uddeler en gang årligt. Årets vinder blev Josefine, som reddede 12-årige Theo fra et hjertestop.