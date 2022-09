Valg om meget kort tid - hvorfor er Konservative så dårligt forberedt?

LEDER: - Vi skal passe på Danmark, vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.

Sådan lød det for en kun måneds tid siden fra formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen.

Længe har han kunnet følge stadig mere gunstige tal i meningsmålinger for det gamle, borgerlige parti - en tilslutning på bekostning af især Venstre og Dansk Folkeparti - før han omsider har besluttet sig for at skride til handling.

Fra det øjeblik Søren Pape Poulsen har meddelt sin kandidatur, er han selvsagt rykket op i en helt anden klasse med langt skrappere forventninger.

Det er slut med at klare den på at være rund og hyggelig og jovial og på i lange stræk hellere tie end tale, i hvert fald hellere sige for lidt end for meget.

For det er i den grad blevet brutal hverdag for den ene af de borgerlige statsministerkandidater.

Et meget voldsomt fokus på partiformanden - og ikke mindst på hans mand - har på en eller anden måde fremkaldt en situation, hvor ægteskabet er gået i stykket, for "vi er begge enige om, at vores ægteskab er slut og ønsker hinanden det bedste videre på livets rejse".

Strengt taget er der to - og kun to - personer, der ned i alle detaljer ved lige nøjagtigt, hvorfor ægteskabet ikke kunne overleve.

Men "der har været meget skriveri om mit privatliv m.m. gennem et stykke tid", som Søren Pape Poulsen har skrevet på Facebook - og noget har tydeligvis handlet om usandheder, andre om misforståelser, men igen: Det samlede billede har kun de to i det nu forliste ægteskab.

Tilbage efter den forestående skilsmisse står sådan set kun den dybt mystiske diplomatrejse - eller forsøg på diplomatrejse - som Søren Pape Poulsen for fire år siden foretog til Den Dominikanske Republik i selskab med venner, bekendte og kolleger, blandt andre en person, der blev præsenteret som intet mindre end Danmarks vicesportsminister...

Siden har Søren Pape Poulsen beklaget, at Udenrigsministeriet ikke har været orienteret - hvor det eneste korrekte selvsagt havde været slet ikke at gennemføre det, der muligvis skulle ligne et officielt besøg af partiformanden og daværende justitsminister.

På et overordnet plan kan det godt undre, at De Konservative ikke har været væsentligt bedre forberedt på, at formanden kunne havne i denne situation. I samme øjeblik man har planer om at stille op til et væsentligt embede, må éns mange, mange personlige rådgivere igen og igen spørge, om der mon kunne været et eller andet, som kunne give anledning til at kaste skygger over kandidaturet.

Hvorfor i alverden har De Konservative - så tæt på næste folketingsvalg - været så dårligt forberedt på en sag, der næsten ikke kan undgå at give en kandidat et hak i troværdigheden?