Valgforsker rystet over nordjyske vælgere: Det ligner noget fra USA

NORDJYLLAND:Utroligt mange nordjyder er endnu ikke sikre på, hvor de skal sætte deres kryds 16. november. Så mange, at valgforsker Niels Nørgaard Kristensen fra Aalborg Universitet kalder det "virkelig voldsomt".

- Det er lidt skræmmende. Det ligner resultater fra USA, men det er ikke noget, vi kender fra Danmark, siger Niels Nørgaard Kristensen.

Niels Nørgaard Kristensen er lektor på Aalborg Universitets Institut for Statskundskab.

Hver tredje vælger i Nordjylland har endnu ikke bestemt sig for, hvem de vil stemme på til deres lokale byråd, men det er ikke dét tal, der kommer bag for valgforskeren. Det er det tilsvarende tal for regionsrådsvalget, hvor 47 procent endnu ikke har besluttet sig.

- Hvis næsten hver anden vælger kan flyttes i løbet af den sidste uge før valget, er der jo virkelig spænding om resultatet. Det må da være motiverende for kandidaterne, mener Niels Nørgaard Kristensen.

Politikere med magt over milliarder af kroner

Virkeligheden er, at regionsrådene ikke er særligt synlige i hverdagen. Og åbenbart heller ikke nu, hvor valgkampen går ind i sin slutspurt.

- Folk kender dem ikke, selv om det er et organ, der sidder og omfordeler 17 milliarder kr. af skatteydernes penge. Det er bekymrende og også tankevækkende, fortsætter han.

- Man kan sagtens sige, det er for dårligt af regionsrådspolitikerne. At de skal gøre mere for at gøre sig synlige. Men hvad pokker skal de næsten gøre? De har også et politisk erhverv, de skal passe, og mange har et job ved siden af, siger Niels Nørgaard Kristensen.

Disse 3 grupper er usikre

Fra tidligere valg, ved valgforskerne, hvem det er, der først beslutter sig i sidste øjeblik - eller helt undlader at stemme:

- Det er primært de unge

- Samt dem med kortere uddannelser

- Og så er det i lidt højere grad mænd end kvinder

Årsagen er helt enkelt interessen for politik - eller manglen på samme.

- Jo mindre interesse for politik du har, jo mere er du i tvivl, påpeger Niels Nørgaard Kristensen.

I forhold til de unges - manglende - interesse for regionsrådet spiller det også ind, at regionspolitikerne oftest er ovre den første ungdom.

- Det er "seniorernes samtaleklub" med en gennemsnitsalder på den anden side af 61 år i Nordjylland. Det er med til at forstærke problemet, for de unge vælgere kan ikke identificere sig hverken med det, regionsrådet beskæftiger sig med, eller med politikerne, vurderer Niels Nørgaard Kristensen.

I tvivl? Tag en kandidattest

I sidste ende gør de fleste deres borgerpligt og går i stemmeboksen og sætter deres kryds ved en kandidat, hvor de finder noget genkendeligt. Det kan være et match på køn, alder og måske også erhverv.

- Så betyder partifarven måske lidt mindre end den traditionelt gør ved folketingsvalg, siger Niels Nørgaard Kristensen.

At sætte krydset lidt tilfældigt synes valgforskeren er bedre end at lade være med at stemme.

- Det er trods alt en opbakning til demokratiet, og at vise sit demokratiske sindelag er bedre end ikke at stemme, men det bedste er selvfølgelig at sætte et kvalificeret kryds. Hvis man er i tvivl kan man jo for pokker bare tage en kandidattest, påpeger Niels Nørgaard Kristensen.