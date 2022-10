VALGPODCAST: Sikkerhedspolitik og forsvar bør fylde mere i valgkampen

Mens politikerne i øjeblikket står på gader og stræder bevæbnet med valgslogans og alt fra iPhone-covers til chokoladeboller og blomster, så har tre russiske skibe - de to af dem fra den russiske flåde - ligget for anker i Kattegat næsten lige ud for Aalbæk bugt og ikke langt fra Læsø siden søndag.

Ingen ved, hvad de laver derude, men i løbet af denne uge har forsvarets inspektionsskibe været ude og sejle i firkanter omkring de russiske fartøjer, ligesom både et fransk flådefartøj og en tysk ubåd har været forbi området.

Det betyder ikke nødvendigvis, at konflikten mellem Rusland og vesten har bevæget sig til Nordjylland. Men det er endnu en reminder om, at sikkerhedspolitik og forsvar bør have prioritet i den valgkamp, vi står midt i.

Sådan lyder det blandt andet fra Det Nordjyske Mediehus' ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard i dagens udgave af Nordjyskes Valgpodcast.

- Jeg tror, at der blandt mange vælgere er en overraskelse over, at de her ting kan opstå. Men historien har vist sig ikke at være gået i stå, som kloge hoveder sagde en gang. Nu har vi en kold krig igen i Europa. Den er varm i Ukraine, og den er lige uden for vores dørtærskel, siger han.

På trods af den aktuelle situation oplever Karl Erik Stougaard ikke, at sikkerhed og forsvar har fået den centrale plads i valgkampen, som tiderne berettiger til.

- Når politikerne i øjeblikket ikke for alvor vil tale om det her, så handler det jo om, at de har parkeret den lidt i det nationale kompromis, hvor de har vedtaget, at Danmark skal betale sit kontingent til NATO. Men det er meget et meget langt indløb.

Men det er nu, det her sker. Vi skal have speedet den her diskussion meget op.

I det seneste podcastafsnit diskuterer han sammen med politisk journalist Johannes Jacobsen og vært Dan Grønbech de første dage af valgkampen. I de dage har de mest debatterede emner været energiregninger, topskattelettelser og forbedrede forhold for sundhedsvæsenet.

Stougaard og Jacobsen er enige om, at det er naturlige og legitime emner at diskutere i en valgkamp. Menn Karl Erik Stougaard savner alligevel mere fokus på den sikkerhedsmæssige situation, som Danmark - og Nordjylland - lige nu står i.

- Jeg kunne godt ønske mig, at man tager den situation, som vi er en medspiller i lige nu, mere alvorligt.

- Vi kan sagtens kræve af vores politikere, at de taler det her emne op og tager det så alvorligt, som det faktisk er nødvendigt, at vi gør.

I en måling foretaget af Megafon for Politiken og TV2 torsdag har man spurgt danskerne om, hvilke emner der er vigtigst for dem. I den måling fører kategorien 'hospitaler og sundhed' klart foran henholdsvis 'økonomi' og 'miljø og klima'.

På en fjerdeplads kommer sikkerheds- og forsvarspolitik, og Johannes Jacobsen tror godt, at det tema kan rykke op i prioriteringen i løbet af valgkampen.

- Det så vi jo med klimadebatten under sidste valgkamp. Det lå ikke nødvendigvis nummer 1, inden valgkampen gik i gang, men efterfølgende er det jo i alle analyser blevet kaldt et klimavalg. Så tingene kan jo nå at rykke sig, siger han.

- Med sprængninger i Østersøen og med de her russiske skibe nord for Læsø, hvad end det så betyder med det skibe, bliver det mere og mere tæt på vores hverdag.

Du kan høre resten af diskussionen om politikernes foretrukne valgemner i ugens udgave af Nordjyskes Valgpodcast, der ligger klar på alle platforme. Udover sikkerhedspolitik diskuterer de tre også, hvilke politikere der er kommet bedst ud af de første store debatter i valgkampen,

og så sætter de en eftersøgning i gang efter den nordjyde, som ifølge et opslag på Mette Frederiksens Instagram-profil har fortalt statsministeren, at "hun smiler for lidt."

- Vi udlover gerne en dusør med en kurv af gode nordjyske råvarer, hvis nogen kan bringe os i kontakt med den nordjyde, som har sagt til Mette Frederiksen, at hun ikke smiler nok. Så er der en kurv på vej, lover ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard afslutningsvist.

Har du ledetråde eller tips til, hvem der står bag opfordringen til Mette Frederiksen om at smile noget mere, så kan du skrive ind til vært Dan Grønbech på valgpodcast@dnmh.dk.